FETÖ'nün HSYK adayı ile eşine hapis cezası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün HSYK adayı ile eşine hapis cezası
GeriGündem FETÖ'nün HSYK adayı ile eşine hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
12.07.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

FETÖ'nün HSYK adayı ile eşine hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün HSYK adayı ile eşine hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 2014 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için aday gösterilen eski hakim Ayşe Neşe Gül 10 yıl, eşi eski savcı Cevat Gül ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cevat Gül, Ayşe Neşe Gül ile avukatları katıldı. 

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Cevat Gül, haklarındaki suçlamaları reddederek, geçmiş yıllarda aldıkları görevlerin suçlanmalarına neden olduğunu savundu. Kendisiyle aynı eğitimi alan ve görevlerinin başında bulunan arkadaşları olduğunu belirten sanık Gül, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Ayşe Neşe Gül ise meslek hayatı boyunca ülke menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tuttuğunu kaydederek, "Hiçbir örgüte bağlı değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın örgüt içerisindeki konumu, örgüte olan bağlılığı, olayın özelliği ile suç konusunun önem ve değerini dikkate alarak Cevat Gül'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanığın fiilden sonraki ve yargılama aşamasındaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezayı 8 yıl 9 aya düşürdü.

Aynı nedenlerle sanık Ayşe Neşe Gül'e de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, önce 12 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın yargılama aşamasındaki davranışlarını göz önünde bulundurarak cezayı 10 yıla düşürdü.

Heyet, her iki sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TC Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarını işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle bu suçlardan beraatlerine karar verdi.

Heyet, her iki sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca  hazırlanan iddianamede, eski hakim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül'ün, "Anayasa'yı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıl kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakanlık paylaştı! İşte S-400 teslimatından ilk görüntüler
Bakan Akar'dan S-400 teslimatıyla ilgili önemli açıklama
50 milyon kişinin kimlik bilgilerine ulaşmışlar... Suç örgütüne büyük operasyon
Sultanahmet meydanında büyük kavga! Turistler çığlık çığlığa kaldı