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    FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasının üst düzey isimlerine operasyon

    AA
    13.07.2018 - 13:41 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların Türkiye sorumlusu ile Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı sorumlusu Eskişehir'deki hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

    Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan Yaşar T. ile Ahmet E, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde kaldıkları hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

    2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili başlatılan soruşturmada adı geçen ve KHK ile kapatılan örgüte ait şirketlerde kaydı bulunan "ByLock" kullanıcısı Yaşar T'nin 2008-2013 yılları arasında Hava Kuvvetleri sözleşmeli subayların Türkiye sorumlularından olduğu bildirildi.

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 Eylül 2017'de tutuklanarak, denetimli serbestlik koşuluyla tahliye edilen Ahmet E'nin de şimdiki adı Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı olan 1. Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öğrenildi.

    Hücre evlerinde yapılan aramada, sahte nüfus cüzdanı, cep telefonları, bilgisayar, çok sayıda sim kartı, bilgisayar ekipmanları, FETÖ elebaşına ait kitaplar ile bir miktar dolar ve Türk lirası para ele geçirildi.

    Şüphelilerden Yaşar T'nin sorgusunun ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

    FETÖnün Hava Kuvvetleri yapılanmasının üst düzey isimlerine operasyon
    Yaşar T.

    FETÖnün Hava Kuvvetleri yapılanmasının üst düzey isimlerine operasyon
    Ahmet E.

    FETÖnün Hava Kuvvetleri yapılanmasının üst düzey isimlerine operasyon

    Etiketler: TSK
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