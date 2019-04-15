FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne operasyon
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sinop ve Kahramanmaraş'ta, meslekten ihraç edilen bir hakim adayı ve 5 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlılar yaşadıkları illerde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tokat'a getirilen 6 kişi sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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