Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>FETÖ'nün 'Hadim' yapılanması çözüldü

    FETÖ'nün 'Hadim' yapılanması çözüldü

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    15.06.2018 - 00:34 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY’nin Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerini kapsayan Bakırköy İl Hadim (hizmetkâr) yapılanması deşifre edildi.

    Mart ayından bu yana düzenlenen operasyonlarla 250 kişi gözaltına alınırken sözde ‘Bakırköy il imamı’ ‘Asım’ kod adlı Ayhan Zelvi’nin de aralarında bulunduğu 150 kişi tutuklandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir örgüt üyesi, ‘Bakırköy il hadim yapılanması’ndan bahsederek bazı bilgiler verince örgütün bu kanadı aydınlatıldı. İtirafçılar ve ByLock yazışmalarından yola çıkılarak yapılan araştırmaya göre, Hadim yapılanması, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen tarafından ilk yıllarda oluşturuldu. Örgütün diğer birimlerine yer, imkân ve parasal destek sağlayan ana yapılardan biri olduğu belirlendi. Hadim yapılanmasının, örgütte ‘esnaf, esnaf abiliği, esnafçılık, mütevelli esnaf’ gibi terminolojileri yerleştiren, yardım, himmet, burs adı altında toplanan paralarla ‘eğitim danışmanları, izdivaç yapılanması, ünite yapılanması, mahrem hizmetler sınıfı’ gibi birimleri finanse eden kaynak olduğu saptandı. 

    FALCON'UN ŞİFRELERİ
    FETÖ üyelerinin ByLock’tan sonra kullandığı gizli haberleşme programı Falcon’un da özellikleri deşifre edildi. Yazılan mesajların belli bir süre geçtikten sonra silindiği, polisin kapısına dayandığı ya da yakalanma endişesine kapılan kişinin normal şifreyi değil de sahte parola bölümüne şifre girdiğinde, diğer kullanıcılara operasyona maruz kaldığı otomatik mesajının gittiği, mesajın gitmesiyle kullanıcıların kayıtlı mesajlarının aynı anda silindiği, grup içindeki bir kişi tarafından da hedef telefondaki mesajların uzaktan müdahaleyle yok edilebildiği saptandı.

    Etiketler: istanbul , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri