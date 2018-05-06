‘FETÖ’nün gizli faaliyetİ için milletimizi uyarıyoruz’

Bahçeli şunları söyledi: “2015, 7 Haziran seçimlerinde bağımsız milletvekili adayları 488 bin 226 oy almışlardı. Bu yüzde 1.08’e tekabül ediyor. 1 Kasım’da da bağımsız milletvekili adayları 51 bin 38 oy aldı. Şu anda içerde bulunan veya kaçaklar arasında yer alan FETÖ’cülerden bazılarını dikkate alalım. Hakan Şükür FETÖ’cü eski futbolcu 48 bin 793 oy almıştı, Yakup Saygılı eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürü 33 bin 57 oy aldı. Ali Fuat Yılmazer eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü 59 bin 697 oy almıştı. Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün 41 bin 762 oy aldı. Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç 39 bin 881 oy aldı.

MÜCADELEYİ SULANDIRMA

Sadece İstanbul, İzmir ve Ankara’daki bağımsız adaylara 249 bin 67 oy verildi. Bu oylar şimdi kimlere imza olarak gitti? CHP’nin açık ve yoğun desteği, görevden alınan, kamudan ihraç edilen, açığa alınan toplam 115 bine yakın mağdur kitle de dikkate alındığında bunlar kime ve nasıl kanalize ediliyor? FETÖ’nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi çalışmalar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? FETÖ ile mücadeleyi savsaklamak, sulandırmak, söndürmek amacıyla gizli bir faaliyet olduğuyla ilgili biz milletimizi uyarıyoruz. FETÖ’nün seçmen desteği var mıdır? Varsa ne kadar olacak? Terörle mücadeleyi zaafa uğratmak maksadıyla 15 Temmuz’un rövanşını sözde demokrasi kanallarından engellemek niyetiyle bir tezgâh mı söz konusudur?”