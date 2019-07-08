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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

FETÖ'nün gerçek yüzü Londra'da anlatıldı

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FETÖ'nün gerçek yüzü Londra'da anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel İngiltere'nin başkenti Londra'da seyirciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan The Network isimli belgesel, Londra Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Prens Charles Sinema salonunda gösterildi.

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeseli çok sayıda kişi seyretti.

Programda konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da Türk demokrasini hedef aldığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının bu girişime cesurca karşı olduğunu ifade etti.

FETÖnün gerçek yüzü Londrada anlatıldı

Darbe girişiminin bu terör örgütünün Türk devleti ve demokrasisini hedef almaya kadar varan büyük tehlikeyi ortaya koyduğunu vurgulayan Yalçın, "Her ne kadar Türkiye'nin bu örgüte karşı mücadelesi içeride devam etse de FETÖ çoğu müttefikimiz olan diğer ülkelerde hala faaliyetlerine devam ediyor. Bu ülkelerin sistemlerini suistimal ediyorlar, hoşgörü ile karşılanıyorlar, koruma sağlanıyorlar." dedi.

Yalçın, belgeselin FETÖ'nün karanlık yüzünü ortaya koyduğunun altını çizerek, "Örgüt, hala birçok ülkede eğitim, iş ve medya alanlarında faaliyet yürütüyor." uyarısında bulundu.

Bu örgütün gerçek yüzünün özellikle müttefiklere, diğer ülke halklarına gösterilmesinin önemine değinen Yalçın, bu açıdan belgeselin önemli olduğunu dile getirdi.

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