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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.07.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

FETÖ'nün firarileri: Konseyin karanlık yarbayı

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FETÖ'nün firarileri: Konseyin karanlık yarbayı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ya da yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı. İhanet girişimini örgütün sivil imamlarıyla yöneten sözde "yurtta sulh konseyi"nin en düşük rütbelisi eski kurmay yarbay Turgay Sökmen, bu firari isimlerin arasında yer alıyor.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgiye göre, 1976'da Erzincan'da dünyaya gelen Sökmen, FETÖ ile küçük yaşlarda tanıştı. Örgüt içerisinde "Abdullah" ismini kullanan Sökmen, Harp Okulundan mezun olduktan sonra mesleğe jandarma teğmen olarak başladı.

Hukuk fakültesi mezunu da olan Sökmen, ihanet girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

İhanet girişiminin sivil kanadını oluşturan mahrem imamlardan Adil Öksüz başkanlığında 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada düzenlenen darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve darbe girişimi akşamı Akıncı Üssü'nde olması istenen Sökmen'e ayrıca örgüt mensubu jandarma personelini koordine etme talimatı verildi.

Darbe girişiminden sonra "Şapka" kod adıyla itirafçı olan eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili albay Hakan Bıyık, darbeye hazırlık toplantılarına Sökmen ile gittiğini anlattı.

Bıyık, "Turgay Sökmen, tüm kuvvetlerin katılımı ile bir darbe planlamasının yapıldığını, çalışmaların gideceğimiz yerde devam ettiğini söyledi. Çayyolu'ndaki malum villaya gittik. Kapıyı Harun Biniş açtı. Buradan 9 Temmuz'da ayrıldım." itirafında bulundu.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde planlandığı gibi Akıncı Üssü'ne giden Sökmen, 143. Filo'da Ankara haritası üzerinde bombalanacak yerlerin planlanmasına katıldı.

Ardından sabah saatlerine kadar ihanet girişiminin başarılı olması için Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine katılan darbeci yarbay Sökmen, başarısız olduklarını anlayınca Akıncı Üssü'nden kaçmayı başararak soluğu yurt dışında aldı.

 BYLOCK KULLANICISI

 Darbe girişiminden sonra yapılan soruşturmada Sökmen'in 10 Ekim 2014'te telefonuna FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u yüklediği belirlendi.

Sökmen'in parmak izleri, üzerinde "TİB İncek" ve "Gölbaşı Polis Özel Harekat" yazan haritalarda tespit edildi.

Darbeci yarbayın, Ankara'yı bombalayan uçakların talimat aldıkları 143. Filo Komutanlığı koridorunda eski tuğgeneral Hakan Evrim ve eski albay Osman Kılıç ile bir arada oldukları anın görüntüleri ortaya çıktı.

 Yarbay rütbesinde olmasına rağmen darbeyi yöneten sözden "yurtta sulh konseyi"nde yer alması nedeniyle "karanlık yarbay" olarak da bilinen Sökmen, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunuyor.

Başına 4 milyon TL ödül konulan Sökmen, "anayasal düzeni ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs" suçlarının yanı sıra 250 vatandaşın şehit edilmesi, 2 bin 686 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutuluyor.

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