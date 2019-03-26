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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.03.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

FETÖ'nün eski okul müdürüne hapis cezası

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FETÖ'nün eski okul müdürüne hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, silahlı terör örgütünün eski okul müdürüne 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Arif Kapar ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada tanık Y.Ç'nin dinlenmesinin ardından savunma yapan sanık Kapar, tanık beyanlarını kabul etmediğini ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Örgütün kurumlarında çalıştığını kabul eden sanık Kapar, "Geçmiş dönemde hatam oldu. Ama 2014 yılında tavrım netti. Bu dönemdeki söylemlerim nedeniyle bazı kişiler bana tavır almış olabilir. Adaletinize güveniyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Savcı mütalaasında, sanığın sosyal medya paylaşımları, ByLock kullanması, örgütün kapatılan okullarında müdür olarak çalışması, dernek üyeliği, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırması, himmet topladığı ve örgütün Trabzon sorumlusu olduğu iddia edilen Ali Osman Ş. ile bağlantılı olduğu yönündeki tanık beyanları nedeniyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kapar'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi. 

"PATRONUMA YALAKALIK OLSUN DİYE O BELGELERİ ALDIM"

Kayseri'de 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen diğer duruşmada, eski Boydak Holding yöneticilerinden Şükrü Boydak'ın kızı Elif Bozdağ ve eşi Murat
Bozdağ'ın evinde çalışan tutuksuz sanık Nazife K. hazır bulundu.

Sanık Nazife K. savunmasında, daha önce Elif Bozdağ'ın evinde ve butiğinde çalıştığını anlattı. Sanık Nazife K, "15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce, Elif Bozdağ bir gün bana, "Abla ortalık karışık. Bizim durumumuz malum. Ne olacağımız belli değil." diyerek yanındaki laptop, CD ve 7-8 kitabı bana verdi ve bunları muhafaza etmemi istedi. Ben de patronuma yalakalık olsun diye aldım. 15 Temmuz'dan sonra Elif Bozdağ'ın gönderdiği karı-koca Abdullah ve Tuğba Ç. evime gelerek, emanetleri aldı." diye konuştu. 
Aşçı olan eşiyle örgütün kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumlarında çalıştığını da belirten sanık Nazife K, örgütle hiçbir alakası olmadığını öne sürerek, beraatini istedi. 
Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuğba Ç, sanık ile aynı butikte çalıştığını, 15 Temmuz'dan sonra eski eşinin ısrarı üzerine sanığın evine giderek emanetleri aldıklarını, sonrasında eşine bunları ne yaptığını sorduğunda, "Ben onları hallettim." dediğini anlattı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık Nazife K'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Aynı örgüt kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Elif Bozdağ, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile yargılanan Murat Bozdağ ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

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