FETÖ’nün en kritik mahrem imamı yakalandı

FETÖ’nün mahrem yapılanmasının üst düzey sorumlularından Usame-Metin kod adlı Reşat Nazmi Oral, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) ekipleri ile MİT’in 27 Temmuz’da ortak yürüttüğü bir operasyonla saklandığı hücre evinde yakalandı. FETÖ içerisinde sırasıyla eğitim danışmanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2. Ordu Komutanlığı imamı ve avukat yapılanması imamı olarak görev alan Oral, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOD İSMİNİ GÜLEN VERMİŞ

FETÖ’ye 1983’te giren Oral’a, Usame-Metin kod isminin bizzat örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından verildiği belirlendi. İddiaya göre Oral ifadesinde, “FETÖ ile Fatih Koleji’nde liseye başladığı yıl tanıştığını, İzmir’de geziye gittiklerinde Gülen ile ilk kez görüştüğünü, buluşmanın Yamanlar Koleji’nde yapıldığını, Ahmet Kara isimli yöneticinin, Gülen’e “isim olarak ne dersiniz” diye sorduğunda Gülen’in ‘Usame’ kod ismini verdiğini” söyledi.

Oral’ın bölge temsilciliği ve ordu imamlığı yaptığı dönemlerde mahrem imamlıklarını yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri ‘ne (TSK) sızan örgüt mensuplarından, çeşitli rütbelerde 31 üst düzey subaydan 12’sinin 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadıkları ortaya çıktı. İfadesinde FETÖ içerisinde bulunduğu 35 yılın 19’unun mahrem imam olarak geçtiğini anlatan Oral, 100’den fazla örgüt yöneticisi ve üyesi ile olan bağlantıları hakkında bilgi aktardı.

ASKERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA

Oral, 1994’te İstanbul Koşuyolu’ndaki bir evde örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü dönemde, Altunizade’deki FEM dershanesinin 5. katında Cevdet Türkyolu ile buluştuğunu, Gülen’in yanına götürüldüğünü, Gülen’in burada bulunan askeri öğrencilere “Nasılsınız, dersleriniz nasıl, namaz kılıyor musunuz?” gibi sorular sorarak başladığı bir konuşma yaptığını söyledi. Oral, bu görüşmenin yapıldığı odada duvarların haritalarla kaplı olduğunu, kendisinin de katıldığı ve tamamında askeri öğrencilerin hazır bulunduğu bu buluşmaların aynı görevde olduğu 1996’ya kadar devam ettiğini kaydetti.

2. ORDU KOMUTANLIĞI İMAMI

İddiaya göre, Oral ifadesinde, 2004’ten itibaren Kara Kuvvetleri Sınıf Okulları’nın, 2006’dan itibaren Lojistik Komutanlığı’na bağlı birliklerin kendisine bağlandığını, 2010’da eşinin tayininden dolayı Gaziantep’e taşındığını, örgüt içerisindeki görevinin 2. Ordu Komutanlığı Temsilciliği’ne yükseltildiğini, Metin kod ismiyle bilindiğini belirtti. Ayrıca Oral’ın temsilci görevi ile personelin moral ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağladığını, ihtiyaç halinde sivil bölge ile koordinasyonu kurduğunu, müdürler ile toplantılar yaptığını, öğrencilerden de spesifik sorunları olanlar ile görüştüğünü, mahrem yapı içerisinde bölge temsilcileri ile birlikte Diyarbakır’da 2 ayda bir toplandıklarını, toplantılara Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil’in başkanlık yaptığı, bu toplantılarda alınan kararların bölge yapılanmalarına aktarıldığı, Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması ile ilgilenen tüm bölge temsilcileri olarak her ay İstanbul’da toplandıklarını söylediği öğrenildi.

FBI’IN ELİNE GEÇEN KARTVİZİT

Oral’ın İfadesine göre ‘Hacı Murat’ kod adlı Ali Semerci, 2014 yılında Oral’a, ‘Kozanlı Ömer’ kod adlı Osman Hilmi Özdil ABD’ye giriş yaparken FBI tarafından yapılan üst aranmasında, Oral’a ait kartvizit bulunduğu bilgisini verdi. Oral, bu hususun Türkiye’nin gündemine geldiğini ve kolluk kuvvetlerinin bu konuda ABD ile yazışmalar yaptığını, bu yüzden mahrem yapılanma içerisinde devam etmesinin sıkıntılı olacağını ve asıl mesleği olan avukatlığa devam etmesi gerektiğini, bölgeyi devretmesi gerektiği söyleyerek Aril kod adlı kişiye Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 2. Ordu imamlığını bu kişiye verdiği bilgilerini paylaştı.

GÜLEN İLE ABD’DE GÖRÜŞME

FETÖ elebaşı Gülen ile görüşmek için 2005, 2009 ve 2011’de ABD’ye gittiğini, masrafların örgüt tarafından karşılandığını belirten Oral, “Gidişlerinin hiçbirinde dijital herhangi bir malzemeyi yanına almadığını, cep telefonlarını Türkiye’de bıraktığını, örgüt içi görüşmelerin başkalarının üzerine çıkartılmış operasyonel hatları kullandıklarını, bu hatların genelde altında görev yapan müdürler tarafından temin edildiğini, tedbir olarak kullanmış oldukları şahsi hatları ile operasyonel hatlarının yan yana olmamasına dikkat edildiğini, ilgilenilen askeri personel ile yapılan görüşmede bir sonraki buluşmanın yeri ve zamanının kararlaştırıldığı, önceleri olağanüstü hallerde öğrencilerin büfe, ankesör ve sabit hatlardan arandığını, 2010’dan sonra ise büfe, ankesör ve sabit hatların bir örgüt içi irtibat yöntemi olarak kullanılmaya başladığını söyledi.

FİŞLEME YAPMIŞLAR

Oral ifadesinde TSK’da kendilerine bağlı olmayan askerleri nasıl fişlediklerini de anlattı. Oral, “Kendisine bağlı olarak faaliyet yürüten müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin ilgilendikleri askeri personelden astları ve üstleri hakkında bilgi toplamalarını, menfi, müspet, yapıya karşı tutumları, kişileri tanıma, analiz etme, zaafları nelerdir gibi bilgilerin toparlanıp flash bellek içerisinde Hacı Murat kod adlı Ali Semerci tarafından toplantılarda kendisine teslim edildiğini, aylık olarak yapılarak bu toplantılar sayesinde bilgilerin sürekli olarak güncel tutulduğu” bilgileri paylaştı.