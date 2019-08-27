FETÖ’nün en kritik mahrem imamı yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ’nün en kritik mahrem imamı yakalandı
GeriGündem FETÖ’nün en kritik mahrem imamı yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FETÖ’nün en kritik mahrem imamı yakalandı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
FETÖ’nün en kritik mahrem imamı yakalandı

FETÖ’nün Türkiye’de kalan ve en önemli mahrem imamı olduğu iddia edilen Usame-Metin kod adlı Reşat Nazmi Oral, Ankara’da hücre evinde yakalandı. Oral’ın mahrem imamlık yaptığı çeşitli rütbelerden 12 subayın 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadığı da ortaya çıktı.

FETÖ’nün mahrem yapılanmasının üst düzey sorumlularından Usame-Metin kod adlı Reşat Nazmi Oral, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) ekipleri ile MİT’in 27 Temmuz’da ortak yürüttüğü bir operasyonla saklandığı hücre evinde yakalandı. FETÖ içerisinde sırasıyla eğitim danışmanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2. Ordu Komutanlığı imamı ve avukat yapılanması imamı olarak görev alan Oral, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOD İSMİNİ GÜLEN VERMİŞ

FETÖ’ye 1983’te giren Oral’a, Usame-Metin kod isminin bizzat örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından verildiği belirlendi. İddiaya göre Oral ifadesinde, “FETÖ ile Fatih Koleji’nde liseye başladığı yıl tanıştığını, İzmir’de geziye gittiklerinde Gülen ile ilk kez görüştüğünü, buluşmanın Yamanlar Koleji’nde yapıldığını, Ahmet Kara isimli yöneticinin, Gülen’e “isim olarak ne dersiniz” diye sorduğunda Gülen’in ‘Usame’ kod ismini verdiğini” söyledi.
Oral’ın bölge temsilciliği ve ordu imamlığı yaptığı dönemlerde mahrem imamlıklarını yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri ‘ne (TSK) sızan örgüt mensuplarından, çeşitli rütbelerde 31 üst düzey subaydan 12’sinin 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadıkları ortaya çıktı. İfadesinde FETÖ içerisinde bulunduğu 35 yılın 19’unun mahrem imam olarak geçtiğini anlatan Oral, 100’den fazla örgüt yöneticisi ve üyesi ile olan bağlantıları hakkında bilgi aktardı.

ASKERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA

Oral, 1994’te İstanbul Koşuyolu’ndaki bir evde örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü dönemde, Altunizade’deki FEM dershanesinin 5. katında Cevdet Türkyolu ile buluştuğunu, Gülen’in yanına götürüldüğünü, Gülen’in burada bulunan askeri öğrencilere “Nasılsınız, dersleriniz nasıl, namaz kılıyor musunuz?” gibi sorular sorarak başladığı bir konuşma yaptığını söyledi. Oral, bu görüşmenin yapıldığı odada duvarların haritalarla kaplı olduğunu, kendisinin de katıldığı ve tamamında askeri öğrencilerin hazır bulunduğu bu buluşmaların aynı görevde olduğu 1996’ya kadar devam ettiğini kaydetti.

2. ORDU KOMUTANLIĞI İMAMI

İddiaya göre, Oral ifadesinde, 2004’ten itibaren Kara Kuvvetleri Sınıf Okulları’nın, 2006’dan itibaren Lojistik Komutanlığı’na bağlı birliklerin kendisine bağlandığını, 2010’da eşinin tayininden dolayı Gaziantep’e taşındığını, örgüt içerisindeki görevinin 2. Ordu Komutanlığı Temsilciliği’ne yükseltildiğini, Metin kod ismiyle bilindiğini belirtti. Ayrıca Oral’ın temsilci görevi ile personelin moral ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağladığını, ihtiyaç halinde sivil bölge ile koordinasyonu kurduğunu, müdürler ile toplantılar yaptığını, öğrencilerden de spesifik sorunları olanlar ile görüştüğünü, mahrem yapı içerisinde bölge temsilcileri ile birlikte Diyarbakır’da 2 ayda bir toplandıklarını, toplantılara Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil’in başkanlık yaptığı, bu toplantılarda alınan kararların bölge yapılanmalarına aktarıldığı, Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması ile ilgilenen tüm bölge temsilcileri olarak her ay İstanbul’da toplandıklarını söylediği öğrenildi.

FBI’IN ELİNE GEÇEN KARTVİZİT

Oral’ın İfadesine göre ‘Hacı Murat’ kod adlı Ali Semerci, 2014 yılında Oral’a, ‘Kozanlı Ömer’ kod adlı Osman Hilmi Özdil ABD’ye giriş yaparken FBI tarafından yapılan üst aranmasında, Oral’a ait kartvizit bulunduğu bilgisini verdi. Oral, bu hususun Türkiye’nin gündemine geldiğini ve kolluk kuvvetlerinin bu konuda ABD ile yazışmalar yaptığını, bu yüzden mahrem yapılanma içerisinde devam etmesinin sıkıntılı olacağını ve asıl mesleği olan avukatlığa devam etmesi gerektiğini, bölgeyi devretmesi gerektiği söyleyerek Aril kod adlı kişiye Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 2. Ordu imamlığını bu kişiye verdiği bilgilerini paylaştı.

GÜLEN İLE ABD’DE GÖRÜŞME

FETÖ elebaşı Gülen ile görüşmek için 2005, 2009 ve 2011’de ABD’ye gittiğini, masrafların örgüt tarafından karşılandığını belirten Oral, “Gidişlerinin hiçbirinde dijital herhangi bir malzemeyi yanına almadığını, cep telefonlarını Türkiye’de bıraktığını, örgüt içi görüşmelerin başkalarının üzerine çıkartılmış operasyonel hatları kullandıklarını, bu hatların genelde altında görev yapan müdürler tarafından temin edildiğini, tedbir olarak kullanmış oldukları şahsi hatları ile operasyonel hatlarının yan yana olmamasına dikkat edildiğini, ilgilenilen askeri personel ile yapılan görüşmede bir sonraki buluşmanın yeri ve zamanının kararlaştırıldığı, önceleri olağanüstü hallerde öğrencilerin büfe, ankesör ve sabit hatlardan arandığını, 2010’dan sonra ise büfe, ankesör ve sabit hatların bir örgüt içi irtibat yöntemi olarak kullanılmaya başladığını söyledi.

FİŞLEME YAPMIŞLAR

Oral ifadesinde TSK’da kendilerine bağlı olmayan askerleri nasıl fişlediklerini de anlattı. Oral, “Kendisine bağlı olarak faaliyet yürüten müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin ilgilendikleri askeri personelden astları ve üstleri hakkında bilgi toplamalarını, menfi, müspet, yapıya karşı tutumları, kişileri tanıma, analiz etme, zaafları nelerdir gibi bilgilerin toparlanıp flash bellek içerisinde Hacı Murat kod adlı Ali Semerci tarafından toplantılarda kendisine teslim edildiğini, aylık olarak yapılarak bu toplantılar sayesinde bilgilerin sürekli olarak güncel tutulduğu” bilgileri paylaştı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Genç kızın yardım çığlığını duyan mahalleli sokağa döküldü
Kavgada arada kaldı, boynuna makas saplandı! Ezel felç kalacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor"
Cenaze dönüşü feci kaza!