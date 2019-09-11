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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)
11.09.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in korumasının eşine 8 yıl 6 ay hapis cezası

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FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in korumasının eşine 8 yıl 6 ay hapis cezası

Fetullhçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem korumalığını yapan eski polisin eşi, firari sanık Hatice Çelikcan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, firari sanık Hatice Çelikcan katılmadı. Duruşmada tanık olarak Gültekin Yeşilova dinlendi. Tanık Yeşilova, '' Ben Hatice Çelikcan'ı tanımıyorum ancak eşi Nazım ya da Nazmi olarak bildiğim şahsı tanıyorum. Bu şahısla iki kez görüştük. Amasya'da iş yerimize gelmişti. Eşim eczacılık yapıyordu. Bizden ilaç almaya gelmişti, öğle tatiline çıktığımda karşılaştık. Bu şahısla konuşmamızda kendisinin emekli polis olduğunu, Amerika'ya gittiğini, Fetullah Gülen'in malikanesine gittiğini ve orada kaldığını söyledi. Orada çalışıp çalışmadığına ilişkin bir şey söylemedi. Ben Hatice Çelikcan'ı tanımıyorum, bu şahısla görüşmüş dahi değilim. '' şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sanık Hatice Çelikcan'ın kullanmış olduğu telefonların HTS kayıt analiz raporunda sanığın örgütle irtibatı bulunan kişilerle yoğun görüşme kayıtlarının olduğunu, özellikle Nazım Çelikcan ile görüşme kayıtlarının bulunduğunu tutanağa geçirdi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütaalasını okudu. Savcı, sanık Hatice Çelikcan hakkında yapılan kovuşturma neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin gizli haberleşme aracı olan COCO isimli programı kendi kullanımında olan cihazda kullandığı, halen firari olduğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen HTS analiz raporunun bulunduğu, Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, firari sanık Hatice Çelikcan'ı FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası almasına hükmetti. Heyet, sanık Hatice Çelikcan'ın firari olması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.  Sanık Çelikcan hakkında hükmen tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasına da karar verildi.

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