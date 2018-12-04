FETÖ’nün 'dua listesi'ne Başsavcılıktan açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ’nün 'dua listesi'ne Başsavcılıktan açıklama
GeriGündem FETÖ’nün 'dua listesi'ne Başsavcılıktan açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
04.12.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

FETÖ’nün 'dua listesi'ne Başsavcılıktan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ’nün 'dua listesi'ne Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen operasyonda örgütün sözde 'dua listesi'nde adı geçen 54 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Fetullah Gülen'in birinci sırada yer aldığı listenin örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ operasyonu kapsamında 944 kişinin yer aldığı 'dua listesi'nin tespitine ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Kaynak Holding A.Ş. ve bağlantılı şirketlerle ilgili olarak “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 944 kişilik bir dua listesinin ele geçirildiği belirtildi.

Birinci sırasında Fetullah Gülen'in yer aldığı listenin "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu listede kimlik bilgileri belirlenen kişiler arasında örgüt liderinin akrabası olan, örgütün Bylock adlı haberleşme ağını kullanan, örgütün gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimine fiilen katılan, örgüt faaliyeti kapsamında kurulan çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup olan ve yine örgüte ait ticari firmalarda çalışan kişiler bulunduğunun saptandığı vurgulandı.

54 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Açıklamada, “Bahse konu listede adı geçip FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde yeterli şüpheye ulaşılan 96 kişi hakkında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne arama, el koyma ve gözaltı emri verildiği, 4 Aralık’ta başlatılan operasyon kapsamında 54 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler

Sıla - Ahmet Kural dosyasında yeni gelişme

Öldürülmeden bir kaç ay önce...

Bu kış rekor bekleniyor... Uzman isimden çarpıcı açıklamalar