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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.04.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Yeniden yapılanmaya çalışıyorlardı! 24'ü yakalandı...

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Yeniden yapılanmaya çalışıyorlardı! 24'ü yakalandı...

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il genelinde yeniden yapılanması için çalışma yaptıkları tespit edilen 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Çorum genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğu belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "il imamı", Sungurlu, Alaca, Osmancık ilçeleri imamları, "örgütün mali sorumlusu", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge talebe mesulü", "bayan yapılanması sorumlusu" ve "öğrenci yapılanması sorumlusu" gibi üst düzeyde faaliyet yürütüldüğünü belirleyen Başsavcılık, söz konusu kişilerden oluşan 25 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne operasyon talimatı verdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Çorum merkezli Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden "il imamı" hariç 24'ü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, örgüt üyelerine dağıtılması noktasında notlar bulunan 25 bin 470 lira, 520 avro ve bin 730 doların yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden elde edilen cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin tedbir olarak görüşmelerini genel itibarıyla "WhatsApp" programı üzerinden yaptıkları, telefonlarında da "Bylock" benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu, örgütün yurt dışında bulunan mensupları tarafından yurt içindeki örgüt üyelerine para akışının da yabancı para transfer kanallarıyla yapıldığı tespit edildi. 

FETÖ ihanete böyle hazırlanmış
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