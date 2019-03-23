FETÖ’nün ‘çalışma evleri’ne operasyon
FETÖ’nün yargı organlarına sızmak için oluşturduğu ‘hücresel hâkim ve savcı çalışma evlerinde’ eğitim gördükleri tespit edilen 126 şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabah başlatılan operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara’da sürdürülen FETÖ operasyonları sırasında itirafçıların anlatımlarından, örgütün yargı organlarına sızmak için ‘çalışma evleri’ oluşturdukları belirlendi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda bu ‘çalışma evlerinin’ örgüt içindeki ‘ünite imamları’ belirlendi. Bu ‘imamlar’ ile öğrenci pozisyonunda yargı camiasına sızdırılmak istenen kişilerin aynı ortamlarda sürekli bir araya geldikleri HTS kayıtları ve baz bilgilerinin eşlemesi ile tespit edildi. Bir başka delil ise ‘sorumlu imamların’ öğrencileri ankesörlü telefon hatları ile araması oldu. Yargıya sızmak için ‘hâkim ve savcı’ sınavlarına girdikleri belirlenen şüphelilerden 108’inin sınavları kazanamadıkları ve avukat oldukları tespit edildi.
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