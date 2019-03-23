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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA / İSTANBUL
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

FETÖ’nün ‘çalışma evleri’ne operasyon

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
FETÖ’nün ‘çalışma evleri’ne operasyon

FETÖ’nün yargı organlarına sızmak için oluşturduğu ‘hücresel hâkim ve savcı çalışma evlerinde’ eğitim gördükleri tespit edilen 126 şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabah başlatılan operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara’da sürdürülen FETÖ operasyonları sırasında itirafçıların anlatımlarından, örgütün yargı organlarına sızmak için ‘çalışma evleri’ oluşturdukları belirlendi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda bu ‘çalışma evlerinin’ örgüt içindeki ‘ünite imamları’ belirlendi. Bu ‘imamlar’ ile öğrenci pozisyonunda yargı camiasına sızdırılmak istenen kişilerin aynı ortamlarda sürekli bir araya geldikleri HTS kayıtları ve baz bilgilerinin eşlemesi ile tespit edildi. Bir başka delil ise ‘sorumlu imamların’ öğrencileri ankesörlü telefon hatları ile araması oldu. Yargıya sızmak için ‘hâkim ve savcı’ sınavlarına girdikleri belirlenen şüphelilerden 108’inin sınavları kazanamadıkları ve avukat oldukları tespit edildi.

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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