FETÖ'nün "bölge talebe mesulüne" 7 yıl 6 ay hapis cezası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün "bölge talebe mesulüne" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Asef Koç ve avukatı katıldı.
Sanık Koç, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia ederek beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ içerisinde “bölge talebe mesulü” olarak görev yapması, örgüte müzahir evlerden sorumlu olarak örgüt faaliyetlerine katılması dikkate alınarak üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Asef Koç'u “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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