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    FETÖ'nün bölge imamı Yunanistan bayraklı 'yat'ta yakalandı

    SAMSUN (AA)
    09.04.2018 - 11:32 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün 5 ilden sorumlu sözde "Samsun Bölge İmamı" Murat Elmas yanındaki 5 kişi ile Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle gözaltına alındı.

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Samsun Bölge İmamı" Murat Elmas (48), Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta yakalandı.

    Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında FETÖ tarafından Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu Samsun bölge imamı olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas'ın Marmaris'te olduğunu tespit etti.     

    Marmaris'teki birimlerle yapılan irtibat sonucu ekipler yat limanına düzenledikleri operasyonda Yunanistan bayraklı bir yatta Murat Elmas ile yanındaki 5 kişiyi gözaltına aldı.     

    FETÖ okullarında din kültürü öğretmeni olarak görev yapan, üzerindeki sahte kimlikle Yunanistan'a kaçmayı planlayan şüphelinin 3 telefonunda ByLock yüklü olduğu tespit edildi.     

    Yata binerken yakalanan ve üzerinden sahte kimlik çıkan diğer 5 zanlının ise Marmaris'te işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.     

    Murat Elmas'ın FETÖ'nün Samsun bölge yapılanmasındaki en önemli isimlerden biri olduğunu belirten yetkililer, şüphelinin yakalanmasının örgütün bölge yapılanmasının çözülmesindeki önemine işaret etti.     

    Etiketler: yunanistan bayraklı yat , gündem
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