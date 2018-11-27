FETÖ'nün 'badi' sistemi ortaya çıktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün 'badi' sistemi ortaya çıktı!
GeriGündem FETÖ'nün 'badi' sistemi ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
27.11.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

FETÖ'nün 'badi' sistemi ortaya çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün 'badi' sistemi ortaya çıktı!

Bursa'da, FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün gizlilik ve devamlılık için uyguladığı "devir ve badi sistemi"ne ilişkin ilginç detaylar paylaşıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından hakkındaki ifadeler doğrultusunda Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında astsubay rütbesiyle görev yaparken meslekten ihraç edilen, daha sonra gözaltına alınan ve savcılıkta itirafçı olarak verdiği ifade nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısınca hazırlanan ve Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, R.K'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için verdiği ifadede, mahrem yapılanmaya ilişkin ilginç detaylar yer aldı. 

Tutuksuz sanık R.K, ifadesinde, FETÖ üyeleri tarafından askeri liselere girmesi için özel olarak hazırlandığını ancak İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunu kazandığını belirtti. İzmir'de askeri okuldayken ve mezun olduktan sonra astsubay rütbesiyle atandığı Sakarya ve Eskişehir'de, kendisinden sorumlu örgütün sözde imamlarının bulunduğunu anlatan R.K, bir önceki sorumlunun kendisini bizzat sonraki kente gelerek diğer sorumluya devrettiğini bildirdi. FETÖ ile 2004-2005 yıllarında lise birinci sınıfta okurken tanıştığına dikkati çeken R.K, lise son sınıfa geçtiğinde, örgütün sözde imamı "İlker" kod adlı Ş.A'nın kendisini askeri okul sınavlarına hazırladığını kaydetti. 

Kentten kente devir 

Ş.A'nın, askeri okula gittikten yaklaşık 2 ay sonra kendisini ankesörlü bir telefondan aradığını belirten R.K, "İlker, İzmir'de olduğunu ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de şahsı eskiden tanıdığım için söylediği çay bahçesine gittim. İlker bana 'Seninle bundan sonra Süleyman abin ilgilenecek, hafta sonları seni arayacak ve sohbete çağıracak, bundan sonra ben gelmeyeceğim.' dedi. İlker bana baskı yapmasın diye kabul ettim ve oradan ayrıldım." ifadelerini kullandı. 

Örgütün gizliliği 

R.K, askeri okuldan arkadaşı olan astsubay devreleri S.K.K. ve H.İ.Ö'nün de FETÖ/PDY içinde yer aldıklarını öne sürerek, şu bilgileri verdi: 

"Eskişehir'e atandıktan 1-2 ay sonra Mahir/Tahir kod adlı şahısla biraz sohbet ettik. Bu konuşmamızda bana ev konusunda ne yapacağımı, ev arkadaşı olarak kiminle aynı evde kalmak istediğimi sordu. Kendisine S.K.K. ve H.İ.Ö'yle kalmak istediğimi söyleyince eğer bunlar bizden (örgütten) değilse bunun mümkün olmayacağını söyledi. Bu görüşmeden yaklaşık 1-2 hafta sonra abi beni ankesörlü numaraları üzerinden aradı, bir yere çağırdı." 

"Üçümüzün bundan sonra badi olduğunu söyledi" 

Söz konusu arkadaşlarının aynı örgütte yer aldığını sonradan öğrendiğini anlatan R.K, şunları kaydetti: 

"Arkadaşlarım S.K.K. ve H.İ.Ö'yü gittiğimiz evde görene kadar örgüt içinde yer aldıklarını bilmiyordum. Evde Mahir/Tahir kod adlı abi, üçümüzün bir eve çıkacağını, sohbetleri birlikte gerçekleştireceğimizi, üçümüzün bundan sonra badi olduğunu söyledi. Görüşmeden yaklaşık 1-2 hafta sonra Eskişehir Akarbaşı Mahallesi'nde S.K.K. ve H.İ.Ö. ile ev tuttuk. Ev arama sürecimizde abi sık olarak beni veya diğer iki arkadaşımı ankesör numaraları üzerinden aradığı için ev tuttuğumuzu öğrendi. Abi 2012 yılının ortalarına kadar da yaklaşık 3-4 haftada bir evimize gelerek bize sohbet adı altında organizasyonlar yapmaktaydı. Sohbetler yukarıda söylediğim şekilde genel olarak bir kağıda muhtemelen Fetullah Gülen'in kitap veya videolarından çıkarmış olduğu özetler üzerinden yapmaktaydı." 

İddianamede, şüpheli R.K'nin, ByLock kullandığına dair veriye rastlanmaması, Bank Asya müşterisi olmaması, FETÖ ile iltisaklı vakıf, dernek ve eğitim kurumlarında kaydı bulunmamasına karşılık, Eskişehir'de ankesörlü telefonlardan ardışık şekilde diğer FETÖ üyeleriyle birlikte aranması, örgütün mahrem yapılanmasının ankesörlü telefon aracılığıyla gizlenmeye çalışılması olarak gösterildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suikastçının yeni görüntüleri

Çavuşoğlu: Ses kayıtlarını dinledim, Adli tıp uzmanının yaptığı iğrenç...

Askeri alana 25 metre kala düştü

Kulislerden son dakika ittifak haberleri