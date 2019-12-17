MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün 'askeri yapılanması'na Şanlıurfa merkezli operasyon: 21 gözaltı
GeriGündem FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na Şanlıurfa merkezli operasyon: 21 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ŞANLIURFA (AA)
17.12.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na Şanlıurfa merkezli operasyon: 21 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na Şanlıurfa merkezli operasyon: 21 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon da halen görevde bulunan 4 üsteğmen ile eski askeri okul öğrencisi 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle