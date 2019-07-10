FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Jandarma Genel Komutanlığı personeli 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle