FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: Gözaltılar var
Sivas ve Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile 1 polis gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen, örgütün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik Sivas ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile 1 polis memuru gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 eski öğrenci, adliyeye sevk edildi.
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