FETÖ'nün ankesörlü telefon "şifresi"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün ankesörlü telefon "şifresi"
GeriGündem FETÖ'nün ankesörlü telefon "şifresi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.04.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

FETÖ'nün ankesörlü telefon "şifresi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün ankesörlü telefon "şifresi"

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, mahrem imamların, kendi sorumluluğu altında bulunan askerlerin deşifre olmaması için, telefon numaralarını şifreleme metodu kullanarak kaydettikleri vurgulandı.

Konya Cumhuriyet Savcısı Ahmet Hakan Özdemir tarafından hazırlanan 23 sayfalık iddianamede, özellikle askeri yapılanma içerisindeki elemanların açığa çıkmaması ve örgütsel faaliyetlerini sürdürebilmesi için mahrem imamlar tarafından kullanıldığı tespit edilen ilginç şifreleme metotlarına dikkat çekildi.

FETÖ/PDY'nin, askeri personelle irtibatın gizliliğine çok önem verdiği belirtilen iddianamede, "Mahrem imam tarafından askeri personelin çok aranmasının, o personelle ilgili bir sıkıntının olduğunun, yani örgütle irtibatını koparmaya çalışmak gibi etkenlere işaret ettiğinin, bu sebeple çok aranarak ikna edilmeye çalışıldığının, az aranan askeri personelin ise toplantılara düzenli geldiğinin, gerçekleştirilen toplantılarda yüz yüze alınan kararlar sonucunda bir sonraki toplantıya düzenli katıldığının göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

ONLARCA ŞİFRELEME METODU TESPİT EDİLDİ

Şifreli haberleşme metotlarının, yapılan soruşturmalarda alınan ifadeler ve istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucu belirlendiğine işaret edilen iddianamede, söz konusu metotlara ilişkin şunlar aktarıldı:

"On (10) Rakamına Tamamlama: Öğrencilerin telefon numaralarını telefona kaydetmek yasak olduğu için normal bir esnafın kartvizitinin arkasına veya herhangi bir kağıda telefon numarasının son dört rakamının her biri, 10'a tamamlanarak kaydedilir.

Sondan İkili Rakam Bloklarını Çapraz Yer Değiştirme: Telefon numarasının sonundaki ikili rakam bloklarının yerlerinin, çapraz olarak değiştirilmesi yöntemidir.

Rakam Bloklarını Ters Yazma: Telefon numarasının operatöre ait ilk 3 rakamları sabit kalmak şartıyla geri kalan rakamları ise rakam bloklarının kendi arasında ters yazılarak kaydedilmesidir.

Sondan 4'üncü Rakamı Dört (4) Arttırma: Telefon numarasının sondan dördüncü rakamına dört eklenerek kaydedilmesi yöntemidir. 
Sondan 2'nci ve 4'üncü Rakamı Yer Değiştirme: Telefon numarasının sondan ikinci ve dördüncü rakamlarının yerlerinin değiştirilerek kaydedilmesidir."

KARIŞTIRIP YANLIŞ NUMARAYI ARAMIŞLAR

İddianamede, mahrem imamların arama yapmadan önce numaralara baktığında şifreleme yaptığını unutarak yazılı olan şifreli numarayı aradığı, daha sonra yanlış numara çevirdiğini fark ederek, örgüte mensup askeri tekrar gerçek numarasından aradıklarının da sıklıkla gözlemlendiği anlatıldı.

Şifreleme metotlarının değişik türevlerde de hazırlandığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Telefon Numarasını Oluşturan Rakamları Kredi Kartı Numarasına Benzetme: Telefon numarasını oluşturan rakamların başına ve sonuna rakamlar ekleyerek veya 16 haneli kredi kartı numarası şeklinde kaydedilmesidir.

Telefon Numarasını Oluşturan Rakamları Servis Sağlayıcı Operatör Kodunun İl Alan Koduna Değiştirme: Operatör kodunun herhangi veya faaliyet gösterdiği il kodu şeklinde kaydedilmesidir.

Doksandokuza (99) Tamamlama: Aranacak telefon numaralarının, doğrudan değil son iki hanesinin 99'a tamamlanması yöntemiyle aranmasıdır.

Yüze (100) Tamamlama: Aranacak telefon numaralarının, doğrudan değil son iki hanesinin 100'e tamamlanması yöntemiyle aranmasıdır. 
Çaprazlama metodu: Aranacak telefon numaralarının, doğrudan değil, son dört hanesinin ikili gruplar halinde kendi içinde çaprazlama yöntemiyle aranmasıdır."

Öte yandan, yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında işlem yapılan örgütün mahrem imamlarından M.B, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadede, acil durumlarda toplantıları iptal etmek veya başka konuları aktarmak için öğrencilerin cep telefon numaralarını küçük kağıtlara kodlu olarak kaydettiklerini itiraf etti.

Örgüt üyelerinin kesinlikle cep telefonundan aranmadığını aktaran M.B, "Bana bağlı öğrencileri aramam gerektiğinde olabildiğince evime uzak büfelerden kontörlü telefonlardan arıyordum. Büfeden sadece bir kişiyi arardım. Birkaç kişiyi arayacağım zaman farklı büfeleri gezerdim. Bu da uyulması gereken bir tedbirdi. Aynı büfeden art arda askerlerin aranmış olması, o büfeden arayan öğretmenin tedbire uymadığını gösterir." beyanında bulundu. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

İş yerinde dehşet: Tartıştığı 3 kadın çalışandan 2'sini vurup yaraladı

Kanseri yenen öğretmen aylar sonra okuluna dönünce...

Ekrem İmamoğlu'nun ilk mesai günü