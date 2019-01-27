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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

FETÖ'nün ankesör karnesi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
FETÖ'nün ankesör karnesi

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasını deşifre etmek amacıyla başlatılan ‘ankesör soruşturması’ devam ediyor. Bugüne kadar 447 ankesörlü telefondan 7 milyon satırlık HTS (telefon trafiği) kaydına ulaşıldı. 40 operasyon yapıldı, 2 bin 938 asker hakkında işlem yapıldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından, örgütün mahrem imam yapılanması içerisinde yer alan yöneticilerin, kendisine bağlı askerlerle görüşme gerçekleşmemesi halinde, ankesör/kontörlü telefonlar üzerinden irtibata geçtikleri ortaya çıkmıştı. Bu tespit üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda ‘ankesör soruşturmaları’ olarak bilenen soruşturmaları başlatmıştı.

7 MİLYON SATIRLIK HTS

Soruşturma kapsamında Ankara’da FETÖ mahrem imamları tarafından kullanıldığı belirlenen 477 ankesörlü telefonun, 2010-2018 yılları arasındaki HTS (telefon trafiği) kayıtları alındı. 7 milyon satırlık HTS kaydı üzerinde yapılan analizler sonucunda, ankesör telefonuyla örgüt yöneticileriyle bağlantı kuran askerler tespit edildi. Soruşturmalarda Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bugüne kadar 47 operasyon yapıldı. Savcılığın verilerine göre 2 bin 938 subay/astsubay hakkında işlem yapıldı, 1448 asker gözaltına alındı, bunlardan 683’ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında 235 asker ise firari durumunda.

345 İTİRAFÇI ASKER

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 345 asker etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanarak itirafçı oldu. Ankesör görüşmelerinde içerik bulunmaması, yapılan görüşmelerin örgütsel görüşme olup olmadığı konusunun tartışmalı olması nedeniyle itirafçıların varlığının soruşturma açısında hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Kuvvet komutanlıkları içinde itirafçıların en yüksek oran ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na (KKK) ait. Sadece Kara Kuvvetleri’nde itirafçı olan subay sayısının 79 olduğu belirtildi.

313 DENİZ İMAMI

İtirafçıların verdikleri bilgiler ve yaptıkları teşhisler sonucunda tespit edilen örgüt üyesi asker/sivil sayısı ise 3 bin 290 olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında şüpheli askerlerin yanı sıra onların yöneticisi konumunda olan imamların da büyük bir bölümü tespit edildi. Bu kapsamda ‘tespit edilen mahrem imam’ sayısının 931 olduğu, hakkında işlem yapılan imam sayısının ise 725 olduğu açıklandı. Sürdürülen operasyonlar kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda bulunan askerlerden sorumlu 313 imam belirlendiği, bunlardan 285’i hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

8 KRİTERE BAKILIYOR

ANKESÖR telefondan yapılan bir aramanın FETÖ araması olup olmadığını belirlemek için savcılık, dört asıl dört de destekleyici kritere bakıyor. Asıl ve destekleyici kriterler şöyle:

1- Arama sayısı: 5 ve üzeri araması bulunan asker şüpheli olarak değerlendiriliyor.

2- Periyodik arama: Kontörlü veya ankesörlü hattan belirli zaman aralıklarından asker araması yapılmışsa, yapılan aramanın FETÖ araması olduğu kabul ediliyor.

3- Arama süresi: HTS kayıtlarında asker aramaları üzerinde yapılan incelemede 25 saniye ile 50 saniye arasındaki aramalar şüpheli olarak inceletiliyor.

4- Aranan büfe sayısı: FETÖ, mahrem imamlara askerler aranırken farklı farklı büfelerden aranması talimatı veriyor. Bu nedenle askerin, farklı farklı büfelerden arandığı tespit edilmesi halinde yapılanın FETÖ araması olduğu değerlendiriyor.

DESTEKLEYİCİ KRİTERLER

5- Ardışık arama: Ankesörden aynı kuvvet komutanlıklarından aynı rütbeden veya bir alt rütbeden birden fazla asker aranması varsa, yapılan arama bir FETÖ araması olarak değerlendiriliyor.

6- Son iki ve son dört rakam kriteri: Örneğin son iki rakamı (0505 XXX XX 66) olan bir telefon numarası ile yapılan görüşme 2-3 saniye süren bir görüşme ise bu asıl aranmak istenilen numara olmadığı değerlendiriliyor. Bu numaradan sonra son iki rakamı 33 olan bir telefon araması gerçekleşmişse, mahrem imamın sorumlu olduğu askerin telefon numarasını 99’a tamamlayarak kayıt ettiği değerlendiriyor.

7- Müşteri hizmetleri araması: Buna göre asker arandıktan sonra mahrem imamın muhakkak bir bankanın müşteri hizmetleri gibi bir arama yaptığı tespit edildi. Banka aramasından önceki arama da şüpheli olarak değerlendiriliyor.

8- Diğer görevlerindeki aramalar: Şüpheli askeri belirlerken, daha önce görev yaptığı yerlerde ankesörden aramasının bulunup bulunmadığı da inceleniyor.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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