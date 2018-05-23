FETÃ–'nÃ¼n â€˜altÄ±n Ã§ocuÄŸuâ€™ ile ilgili flaÅŸ bilgiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±!

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) "altÄ±n Ã§ocuklar" adÄ±nÄ± verdiÄŸi Emniyet yapÄ±lanmasÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey konumda bulunan eski Ankara Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zeki GÃ¼ven, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine talimatla ifade verdi.

SanÄ±k GÃ¼ven, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerinden verdiÄŸi ifadesinde, daha Ã¶nce yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava dosyalarÄ±nda detaylÄ± ifade verdiÄŸini ve avukatlarÄ±nÄ±n davalarÄ± takip ettiÄŸini ancak sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde avukatlarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli nedenlerle tutuklandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adil yargÄ±lama hakkÄ±nÄ± kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â Â Â Â Â

Ä°lerleyen sÃ¼reÃ§te davalarÄ± takip edemediÄŸini savunan GÃ¼ven, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"Dosyalar ne durumdadÄ±r, dosyalarÄ±n iÃ§eriÄŸi nedir?Â HenÃ¼z bilmiyorum. Bana isnat edilen suÃ§lamalarÄ± da bilmiyorum, detaylarÄ±nÄ± da bilmiyorum. Sadece genel olarak ben de, basÄ±na zaman zaman yansÄ±yor, basÄ±ndan takip ettiÄŸim kadarÄ±yla, bu suÃ§larÄ± okuyorum. Ama dosyalarÄ±n iÃ§eriÄŸini bilmiyorum. DolayÄ±sÄ±yla dosyanÄ±n iÃ§eriÄŸini bilmeden de konu hakkÄ±nda Ã§ok detaylÄ± bir aÃ§Ä±klama yapmam Ã§ok mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil."Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

HakkÄ±ndaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi ve yÃ¶neticiliÄŸi iddialarÄ±nÄ± reddeden GÃ¼ven, "Ben herhangi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye deÄŸilim, terÃ¶rist deÄŸilim, herhangi bir Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶netmedim. Bu konuyla ilgili de tarafÄ±ma aÃ§Ä±k ve net deliller sunulmasÄ±nÄ± talep ediyorum." dedi.Â Â Â Â Â

DÄ°NLETTÄ°ÄžÄ° Ä°SÄ°MLERÄ° HATIRLAMADIÂ Â Â Â Â

"HakkÄ±nda dinleme kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ bazÄ± ÅŸahÄ±slar var, bunlarÄ±n dinleme emirlerinde paraflarÄ±n varmÄ±ÅŸ: Burhan Yazar, Hasan Ã‡oÅŸkun, Serhat Kemal YÄ±lmaz, Muzaffer YÄ±lmaz, Ãœmit Ã–zdaÄŸ, Ahmet HurÅŸit Tolon, Tamer AkbaÅŸ, hatÄ±rlÄ±yor musun bunlarÄ±?Â Bu ÅŸahÄ±slarla ilgili dinleme yaptÄ±n mÄ±?" sorusu Ã¼zerine, GÃ¼ven, 2012'de

Emniyet istihbarattan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve olayÄ±n Ã¼zerinden 6 yÄ±l geÃ§tiÄŸini belirterek, "Ondan Ã¶ncesine ait dosyalarÄ± da yani ilk soruÅŸturmada 2006'nÄ±n, 2007'nin evraklarÄ± soruluyordu bana. Ãœzerinden 10 yÄ±l, 12 yÄ±l geÃ§miÅŸ evraklarÄ± hatÄ±rlamam ÅŸu an iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Yine saydÄ±ÄŸÄ±nÄ±z isimlerden hiÃ§birisini hatÄ±rlamÄ±yorum, hiÃ§biriyle ilgili bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmadÄ±m." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

SÃ¶z konusu dinleme kararlarÄ±nda imzasÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¼ven, "ParafÄ±m varsa bile ÅŸimdi parafÄ± da gÃ¶rmedim, yani gerÃ§ek bir paraf var mÄ± yok mu? ParafÄ±m varsa bile yani yapÄ±lan iÅŸlemler tamamen yasal, kanunun, tÃ¼zÃ¼klerin bana verdiÄŸi yetkiye gÃ¶re yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum Ã§alÄ±ÅŸmalardÄ±r. Yine dediÄŸim gibi dosya iÃ§eriÄŸini gÃ¶rmediÄŸim iÃ§in bilemiyorum yani, bu isimleri de hatÄ±rlamÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

SanÄ±k GÃ¼ven, dosyayÄ± gÃ¶rmediÄŸi, iÃ§eriÄŸini bilmediÄŸi iÃ§in ifade veremediÄŸini, Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§larÄ± da tamamen reddettiÄŸini bildirdi.Â Â Â Â Â

FETÃ– DAVALARININ FÄ°RARÄ° SANIÄžIÂ Â Â Â Â

Zeki GÃ¼ven, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili FETÃ–/PDY elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 171 zanlÄ± hakkÄ±nda hazÄ±rlanan ve Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â Â Â Â Â

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± GÃ¼len tarafÄ±ndan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Emniyet Ã¼st dÃ¼zey yapÄ±lanmasÄ±nda gelecek vadeden kiÅŸiler arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden "altÄ±n Ã§ocuklar" olarak adlandÄ±rÄ±lan grubun arasÄ±nda bulunduÄŸu bildirilen Zeki GÃ¼venâ€™in, birÃ§ok usulsÃ¼z dinleme ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme olayÄ±nda Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±, polise yakalanmamak iÃ§in sÃ¼rekli kÄ±lÄ±k ve yer deÄŸiÅŸtirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â Â Â

Ã–te yandan, GÃ¼ven'in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Ankara'ya getirilip burada da ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi.Â Â Â

FETÃ–'NÃœN KASET KUMPASÃ‡ISI MESLEKTAÅžLARIYLA ALAY ETMÄ°ÅžÂ



EskiÅŸehir'de eÅŸiyle yakalanan eski Ankara Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zeki GÃ¼ven'in 2015 yÄ±lÄ±ndaki sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda, "Ã–ÄŸrenin ÅŸu operasyon yapmayÄ± artÄ±k. Evlerden toplayabildiÄŸiniz adam sayÄ±sÄ± bir elin parmaklarÄ±nÄ± bile geÃ§miyor" gibi alaycÄ± yaklaÅŸÄ±mla meslektaÅŸlarÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi .Â Â Â

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, EskiÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin otoparkÄ±na dÃ¼zenlenen operasyonda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi"nden aranan eski hakim eÅŸi Sevda GÃ¼ven (45) ile yakalanan 48 yaÅŸÄ±ndaki Zeki GÃ¼ven'in, 28 Åžubat 2015'te sosyal medya hesabÄ±ndan, operasyon yapan meslektaÅŸlarÄ±nÄ± hedef alan paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â Â Â Â Â

"KAÃ‡MAM" DÄ°YEN FETÃ– SANIÄžI 4 YILDIR KAÃ‡IYORMUÅžÂ Â Â Â Â

FETÃ–'nÃ¼n kaset kumpasÃ§Ä±sÄ± Zeki GÃ¼ven'in Twitter hesabÄ±ndan, "Alabildikleriniz de nezaketen sizi evde bekleyen kahramanlar", "Ã–ÄŸrenin ÅŸu operasyon yapmayÄ± artÄ±k. Evlerden toplayabildiÄŸiniz adam sayÄ±sÄ± bir elin parmaklarÄ±nÄ± bile geÃ§miyor", "Korkaklar, veremeyecek hesabÄ± olanlar kaÃ§ar. Veremeyecek hiÃ§bir hesabÄ±mÄ±z yok", "KaÃ§tÄ±, kaÃ§Ä±yordu diyorlar bizim iÃ§in, merak etmeyin elbette gidip teslim olacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â Â Â Â Â

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili FETÃ–/PDY elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 171 zanlÄ± hakkÄ±nda hazÄ±rlanan ve Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki sanÄ±klar arasÄ±nda yer alan Zeki GÃ¼ven'in 4 yÄ±ldÄ±r yer ve kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirerek kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â Â Â