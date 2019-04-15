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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.04.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

FETÖ'nün adliyedeki ‘beşlikleri’ deşifre edildi

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FETÖ'nün adliyedeki ‘beşlikleri’ deşifre edildi

Sivas Adliyesinde görev yapan ve FETÖ'nün "beşlik" diye tabir edilen üyelerinden olduğu öne sürülen iki zabıt katibi, itirafçı ifadesi ve hakimin dikkati sayesinde deşifre edildi. Sanıklardan biri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin yargılanmasına gelecek ay başlanacak.

Sivas Adliyesinde görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) "beşlik" diye tabir edilen örgüt üyelerinden oldukları öne sürülen iki zabıt katibi, itirafçı ifadesi ve hakimin dikkati sayesinde tespit edildi.

FETÖ'nün devlet kurumlarına sızan üyeleri, soruşturma ve yargılama süreçlerinde edinilen bilgi ve belgeler, itirafçı beyanları ve tanık anlatımlarıyla deşifre ediliyor.

Sivas'ta "beşlik" diye adlandırılan örgüt üyelerinden olduğu öne sürülen iki zabıt katibi de itirafçı ifadesiyle deşifre edildi.

İtirafçı B.P'nin ifadesiyle tespit edilen Yücel Ç, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yücel Ç'nin ifadesi ve ByLock içeriklerinden hareket eden Mahkeme Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, sanığın "sohbetleri"ne katıldığı itirafçı B.P'nin dosyasını inceledi.

Kapatılan Kılıçarslan Özel Eğitim Kurumlarında öğretmenlik yapan, adliyede "beşlik" olarak adlandırılan terör örgütü üyelerine "sohbet" veren, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve etkin pişmanlıktan faydalanan B.P'nin dosyasında, Sivas Adliyesi İnfaz Bürosu'nda görevli zabıt katiplerinden Yücel Ç. ve Y.E.K'nin bu sohbetlere katıldığını itiraf ettiğini gören Çetinkaya, Yücel Ç'nin örgüt üyeliğinden ceza almasına rağmen diğer zabıt katibi hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını fark etti.

Çetinkaya, SEGBİS üzerinden B.P'nin yeniden ifadesine başvurdu.

B.P, zabıt katibi Y.E.K'yi fotoğraflarından teşhis etti. Gözaltına alınan Y.E.K, 5 Mart'ta hakimlikçe tutuklandı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan iddianame hazırlanan Y.E.K, 14 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

FETÖ sanıklarının UYAP'a kaydedilmesi gereken bazı ifadelerini sisteme girmediği iddia edilen Y.E.K. hakkındaki iddianamede, tanık ifadelerinden, sanığın 2016 yılına kadar düzenlenen örgütsel amaçlı "sohbet"lere katıldığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, örgütün Sivas Adliye sorumlusu İ.Ö. ile irtibatlı sanığın, FETÖ'ye üye olduğu ve örgütün adliye yapılanmasında yer aldığının anlaşıldığı öne sürüldü.

Sanık Y.E.K. ise suçlamaları reddetti.

ADLİYE YAPILANMASINI DEŞİFRE EDEN B.P'NİN İFADELERİ

İtirafçı öğretmen B.P, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile tanıştıktan sonra "talebecilik" ve "bölgecilik" yaptığını, daha sonra da esnafa sohbet verdiğini anlattı.

B.P, 2012 yılında terör örgütünün adliyedeki "Kayseri Dar Bölge Yapılanması"nın başındaki A.V. ile tanıştığını, bundan sonra bu kişinin altında çalışmaya başladığını ifade etti.

"Kayseri Dar Bölge Yapılanması"nda Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Sivas ile Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinin bulunduğunu kaydeden B.P, Niğde'nin sonradan Kayseri'den ayrılarak Konya'ya bağlandığını belirtti.

Örgüte gönül bağıyla bağlı, aidiyeti bulunan ve tam itaat eden adliye memurlarının "beşlik" diye adlandırıldığını ve bu kişilere sohbet verdiğini itiraf eden B.P, ifadesinde şunları anlattı:

"Kayseri'de bulunan 'beşlik' adliye personeline haftada bir, diğer komisyonlarda bulunan adliye personeline ise ayda bir veya 1,5 ayda bir düzenli sohbet vermeye başladım. Kayseri harici komisyonlara A.V. ile giderdik. Ben adliye memurlarıyla görüşürken A.V. ise o yerdeki adliye imamlarıyla görüşürdü. A.V, Sivas'ta 'İsmet' kod adlı adliye imamı İ.Ö. ile görüşüyordu.

Adliye memur yapılanmasında 'beşlik' kişilere ayrı önem verilirdi, ayrıca 'üçlük' ve 'dörtlük' diye tabir edilen memurlar da vardı, bunlarla ilgili bilgilere İ.Ö. sahipti. İ.Ö, ayda bir Kayseri'ye gelerek A.V. ile 'üçlük' memuru nasıl 'dörtlük' yapacağını, 'dörtlük' memuru nasıl 'beşlik' yapacağını görüşürdü. Görüşmelerde memurlardan alınan paranın ne yapılacağı hususları da konuşulurdu."

"DÖRTLÜK' KATİPLER MÜLAKATLA 'BEŞLİK' OLUYORDU"

Örgütün evlerinde kalmış ve iki yıllık meslek yüksekokulu bitirmiş kişilere ulaşılarak bunların katiplik sınavına hazırlandıklarını itiraf eden B.P, "Bu kişiler sınavı kazandıkları durumda doğrudan 'dörtlük' olarak başlıyorlardı, ayrıca 'beşlik hazırlama grubu' diye de bir grup vardı. Manevi olarak belli bir puana ulaştığında mülakata alınıyor, mülakatta başarılı olurlarsa 'beşlik' kabul ediliyorlardı." beyanında bulundu.

Örgüt içinde önce "Osman", sonrasında "Fatih" kod adını kullanan itirafçı B.P, Sivas adliye yapılanmasında yer alanların "Yüksel", "Yusuf" ve "Fuat" kod adlarını kullandığını dile getirdi.

"SONUNA KADAR İNKAR EDİN' DİYE SÖYLÜYORDUK"

FETÖ/PDY üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan zabıt katibi sanıklardan Yücel Ç'nin,  mahkemede kendisini tanımadığını söylediğini anlatan B.P, "Anladığım kadarıyla sanık inkar yolunu seçiyor. Zaten kendisine bu yönde telkin ve tavsiyede bulunan bizdik yani 'Herhangi bir şey olduğunda sonuna kadar inkar edin.' diye söylüyorduk. Benim üstümdeki kişi de bana aynı yolu önermişti, ben de en başta inkarda bulunmuştum, sonrasında etkin pişmanlıkta bulundum ve anlattım. Dolayısıyla sanığın inkar etmesi doğaldır." ifadelerini kullandı.

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