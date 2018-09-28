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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
28.09.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

FETÖ'nün kritik ismi Çanakkale'de yakalandı

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Adana Adliyesi'nde daha önce görev yapan FETÖ'cü kadın hakim ve savcıların imamı olduğu ileri sürülün isim Çanakkale'de yakalandı. Tutuklanan Elif Güven ifadesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "O bir din alimidir" dediği darbe girişimi için de "devlet yapmış olabilir" dediği öğrenildi.

Adana Adliyesi'nde daha önce görev yapan FETÖ'cü kadın hakim ve savcıların imamı olduğu ileri sürülen Elif Güven, Çanakkale'de Adana polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Denizli nüfusuna kayıtlı ve öğretmenlikten mezun olan ancak ataması yapılmadığı için çalışmayan Selim Güven’i (38) Adana Adliyesi’nin mahrem imamı olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kütahya'da gözaltına alındı. Sorgusunun ardından tutuklanan Güven’in üzerine kayıtlı 3 telefon hattında örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock çıktı. Hatları inceleme altına alan polis, 3 hattan bir tanesini kocası gibi işsiz olan Elif Güven’in kullandığını tespit etti.

ByLock yazışmalarını inceleyen polis, hatların 15 Temmuz’dan sonra kullanılmadığını tespit etti. Yazışmaları inceleyen ekipler, Elif Güven’in Adana Adliyesi'ndeki FETÖ’cü kadın hakim ve savcıların mahrem imamı olduğunu belirledi. KOM ekipleri, 25 Eylül günü Elif Güven’i (34) babasının Çanakkale’de bulunan evinde gözaltına alarak Adana’ya getirdi. Sorgusunda ByLock yüklü hattan bilgisinin olmadığını belirten Elif Güven, “Hat kocamın, o kullanıyordur” diyerek suçlamaları reddetti.

Sorguda polislerin “Darbeyi kim yaptı” sorusuna “Darbe girişimini devlet yapmış olabilir” diyerek cevap veren Elif Güven, örgüt lideri Fetullah Gülen hakkında ise “O bir din adamıdır. O bir alimdir” dediği ileri sürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

ADANA ADLİYESİ'NDE DEVLETE KUMPAS YARGILAMALARI BAŞLATILMIŞTI

Bu arada, karı kocanın mahrem imamı olduğu Adana Adliyesi'nde de 15 Temmuz darbe girişiminden önce MİT tırları, otobüsler durdurularak ayrıca antifriz bulunup sarin gazı gibi gösterilerek devlete kumpas yargılamaları başlatılmıştı. Bu operasyon nedeniyle dönemin başsavcıları ve savcıları FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Polis şimdi adliyenin mahrem imamı olan bu karı kocanın bu olaylara dahil olup olmadığını araştırıyor.

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