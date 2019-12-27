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AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 11:38,Son Güncelleme:/

FETÖ'nün 'adalet yapılanmasına' Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

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FETÖ'nün 'adalet yapılanmasına' Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adalet yapılanması"na yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY terör örgütünün "adalet yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya ve Malatya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, halen görevde olan 5 zabıt katibi ve 9 infaz koruma memuru yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.

 

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