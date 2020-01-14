MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı
GeriGündem FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:07,Son Güncelleme:/

FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında zabıt katipleri ve infaz koruma memurlarının olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ’nün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 16 ilde bugün operasyon düzenlendi. Aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26’sı aktif görevde 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle