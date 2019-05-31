FETÖ’nün ABD’deki doktoruna gözaltı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ’nün ABD’deki doktoruna gözaltı
GeriGündem FETÖ’nün ABD’deki doktoruna gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
31.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FETÖ’nün ABD’deki doktoruna gözaltı

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
FETÖ’nün ABD’deki doktoruna gözaltı

ABD’de New Jersey eyaletinin Pensilvanya sınırındaki Delran ve Trenton şehirlerindeki muayenehanelerinde doktorluk yapan Vedat Obuz (54), sağlık sigortası hizmetleri Medicare ve Medicaid’ı sahte faturalama yöntemiyle dolandırmaktan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından gözaltına alındı.

 New Jersey Federal Başsavcısı Carp Carpenito tarafından yayınlanan basın duyurusuna göre, dahiliye doktoru Vedat Obuz, sigorta dolandırıcılığından 10 yıla kadar hapisle yargılanacak. FETÖ’nün bölgedeki doktoru olarak bilinen ve faaliyetlerine katılan Obuz, önceki gün çıkarıldığı Newark şehri federal mahkemesinde yargıç Joseph A. Dickson tarafından 100 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemeye verilen suç duyurusuna göre; Obuz’un Temmuz 2014 ile Ekim 2018 arasında, seyahatte olduğu dönemlerde görmediği hastaları muayene etmiş gibi Medicaid’e 358 bin 779 dolar, Medicare’e ise 57 bin 394 dolar sahte fatura kestiği iddia edildi. Vedat Obuz’un seyahat kayıtlarına göre 1 ve 6 Kasım 2017’de İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunmasına rağmen bu tarihlerde Medicare ve Medicaid’e yaklaşık 30 hastanın muayenesi için 4 bin 660 dolar fatura verdiği, ayrıca 18 ve 22 Nisan 2018’de İstanbul’da olmasına rağmen yine Medicare ve Medicaid’e 53 hasta kabulü için 7 bin 770 dolar fatura ettiği belirtiliyor. 

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ev hapsindeki iş adamı Ahmet Kurtuluş'a silahlı saldırı
Son dakika! Pusu kurup katliam yapmıştı... Ve yakalandı
Ölü sayısı 4'e yükseldi... 30 kişi sorguda
İstanbul’da ek sefer yapacak otobüs kalmadı