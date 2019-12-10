MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün "A" kategorideki sözde emniyet mahrem imamına 12 yıl hapis
GeriGündem FETÖ'nün "A" kategorideki sözde emniyet mahrem imamına 12 yıl hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
10.12.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

FETÖ'nün "A" kategorideki sözde emniyet mahrem imamına 12 yıl hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün "A" kategorideki sözde emniyet mahrem imamına 12 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "A" kategorideki sözde emniyet mahrem imamı Kemal Gökçe'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Gizli tanık "Garson"un FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasını içeren SD kartı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmesi üzerine çok sayıda mahrem imamın ismine ulaşılmıştı. Bu kapsamda SD kartta ismi bulunan ve "A" kategoride kodlanan mahrem imam Kemal Gökçe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Gökçe ve avukatı katıldı. Davanın bir önceki celsesinde cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Gökçe, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. FETÖ ile bir irtibatının bulunmadığını, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer almadığını iddia eden Gökçe, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u da kullandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Gökçe'nin savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Gökçe'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.12.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle