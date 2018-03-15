FETÖ'nün 28 Şubat skandalları

Soruşturmanın dayanağı olarak gösterilen CD, DVD ve belgeler, Ahmet Yılmaz isimli bir kişi tarafından 19 Aralık 2011’de Gülen cemaati mensubu olduğu için TSK’dan ihraç edilen göz doktoru Tamer Tatar’a kargo ile iletildi. Tatar, 20 Aralık 2011’de kargoyu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda savcı Hüseyin Ayar’a iletti.



Ayar da bu belgeleri şimdi FETÖ’den firari olan eski Başsavcıvekili Fikret Seçen’e teslim etti. Seçen de 21 Aralık 2012’de belgeleri FETÖ’den yargılaması devam eden eski savcı Mustafa Bilgili’ye özel kurye ile gönderdi. Bilgili, 28 Şubat soruşturmasına başlarken, kendisine Tamer Tatar’dan belge akışı devam etti. Tatar’ın ilk gönderdiği belgelerden 13 ay sonra bu kez Eray Karabay isimli bir kişi 7 Nisan 1997 tarihli bir toplantı tutanağına ilişkin belgeleri kargoyla gönderdi.



4 GÜNDE İNCELEME

Eski savcı Bilgili, elinde dokuz ay tuttuğu belgelerin gerçek olup olmadığını belirlemek için TÜBİTAK’tan 3 kişiyi görevlendirdi. Haklarında daha sonra FETÖ’den dava açılan bu bilirkişiler 6 bin 335 sayfalık belgeyi 4 günde inceleyerek “Belgeler doğrudur” diye rapor yazdı. Yargılama başladıktan sonra Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, CD/DVD’lerin içindeki belgeler için 3 kişilik yeni bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Bu heyet ise 7 ay süren çalışmadan sonra, “CD/DVD’lerin manipüle edilmiş olabileceği ve delil olarak kabul edilmeyeceği” yönünde rapor verdi. Yargılama sürerken sanık avukatları, Tamer Tatar’a belgeleri gönderdiği iddia edilen Ahmet Yılmaz ve Erbay Karabay’ın peşine düştü. Bu iki ismin gerçek kişiler olmadığı tespit edildi. Gönderilen kargo poşet ve zarfları üzerinden parmak izleri incelemesi talep edildi.



Adli emanete konulan poşet ve zarfların da kaybolduğu anlaşıldı.