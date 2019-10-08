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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul,DHA
08.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

FETÖ'den yargılanan Seyitoğlu'lar hakkında karar açıklandı

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FETÖ'den yargılanan Seyitoğlu'lar hakkında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ve "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından yargılandığı davada, "haklarında somut delil elde edilemediği"nden beraatine karar verildi.

 İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar Mustafa ve Serdar Seyidoğlu ile avukatları katıldı.

Dosyanın karara bağlanacağını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara son sözünü sordu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönündeki daha önce verdiği mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa ve Serdar Seyidoğlu hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ve "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan kamu davasının açıldığını hatırlatarak, sanıkların üzerlerine atılı eylemi işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, somut ve nitelikli bir delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verildiğini açıkladı.

Karara, Mahkeme Başkanı Ahmet Uğuz muhalefet şerhi koydu.

Mahkeme Başkanı Uğuz şerhinde, “Sanıklar hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen beraat kararlarına katılmakla birlikte, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alındığında sanık Mustafa Seyidoğlu'nun 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan cezalandırılması gerektiği kanaati ile bu sanık bakımından verilen karara muhalif kalıyorum. ifadelerine yer verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun "cebir ve şiddet kullanarak, Tu?rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördu?ğu? du?zeni ortadan kaldırmaya veya bu du?zen yerine başka bir du?zen getirmeye veya bu du?zenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbu?s etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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