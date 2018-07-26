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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2018 - 18:42, Son Güncelleme:

FETÖ'den yargılanan 11 eski emniyet müdürü için karar

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FETÖ'den yargılanan 11 eski emniyet müdürü için karar

FETÖ/PDY'ye üyelik suçudan yargılanan 11 eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.  Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak 8 yıl 9 ay, eski müdürler Oktay Keskin, Arif Canlı ve Mahmut Azmaz ise 10'ar yıl hapis cezası aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle 16 eski emniyet müdürünün yargılandığı davada 11 sanığa 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.
Son savunmaların ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal kararı açıkladı.

Sanıklardan eski Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Feridun Taşçı ve Mehmet Tokgöz ile polis memuru Bayram Küçüksarıyıldız'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, sanıklar eski Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İbrahim Selvi ile eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Akdemir'in beraatine hükmetti.

Eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin, asayişten sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, güvenlik şubeden sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz ile eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü Adem Yalçınkaya'ya "silahlı terör örgütüne üyelikten" 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme, sanıklar eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yediparmak ile eski Emniyet Müdürü Fikret Zeybek'i aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklar eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Oktay Özyardımcı, eski Emniyet Müdürü Necmettin Ulusal ile eski polis başmüfettişi Özer Zeyrek'in 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanıklardan Buçak, Özyardımcı, Ulusal ve Zeyrek'i adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verilen Buçak'a Ankara'yı terk etmeme şartı, tahliye edilen diğer sanıklara ise haftada bir gün imza yükümlülüğü getirildi.

 

 

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