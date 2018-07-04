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    FETÖ'den tutuklu eski Bursa valisi tahliye edildi

    AA
    04.07.2018 - 22:12 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuklu 3 sanığın, ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliyesine karar verildi.

    Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY'ye ilişkin haklarında dava açılan aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.      

    Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınlarının katıldığı duruşmada, tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarıyla ilgili beyanları alındı.      

    Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi.      

    Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmelerine karar verdi.      

    Sanıklar söz konusu kefaleti yatırdıkları takdirde tahliye olabilecek.      

    Etiketler: son dakika , haberler
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