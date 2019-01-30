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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.01.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

FETÖ'den tutuklanan çiğ köfte zinciri sahibi iş adamından sahte kimlik itirafı

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FETÖ'den tutuklanan çiğ köfte zinciri sahibi iş adamından sahte kimlik itirafı

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranırken yakalanan bir çiğ köfte markasının hissedarlarından Murat Sivrikaya'nın yakalanmamak için ilkokul arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi hazırlattığı ortaya çıktı. Sivrikaya'nın ifadesinde "İnternetten tanıştığım kişi, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi için 2 bin 500 lira istedi. Bir hafta sonra Basmane Garı'na gittim. 50-55 yaşlarında kır saçlı, orta boylu bir kişiden H.K. adına düzenlenen ve üzerinde internetten gönderdiğim fotoğrafın bulunduğu kimlik ve sürücü belgesini alarak istediği parayı verdim" dediği iddianamede yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu gerekçesiyle tutuklanan bir çiğ köfte markasının hissedarlarından Murat Sivrikaya'nın ilkokul arkadaşı adına çıkarttığı sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet için 2 bin 500 lira ödediği iddianameye yansıdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Sivrikaya hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sivrikaya'nın suçlamaları kabul etmemesine rağmen, örgütle iltisaklı olduğundan kapatılan dernekte yönetici olduğu, FETÖ ile bağlantılı üyelerle iletişim kurduğu belirtilen iddianamede, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock mesajlarında adının geçtiği, yakalandığında ele geçirilen dijital materyallerde sanığın FETÖ'nün yayın organlarına para yatırdığına ilişkin kayıtların bulunduğu, örgütün gizli, hücre tipi ve hiyerarşik yapılanmasından haberdar olduğu ve örgüt bilinci içerisinde "mutlak itaat" prensibiyle hareket ettiğine dikkati çekildi.

Sanığın 10 Ocak'ta Gaziemir'deki evinin önünde sahte kimlikle yakalandığı hatırlatılan iddianamede, Sivrikaya'nın emniyetteki ifadesine de yer verildi.
İfadesinde, FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini dile getiren Sivrikaya, sahte kimliği nasıl çıkarttığına ilişkin bilgileri detaylarıyla anlattı.

İlkokul arkadaşı adına sahte kimlik

Yaklaşık 3 yıl önce bir araba satışı sırasında kendisine kalan kimlik bilgilerini kullandığını anlatan Sivrikaya, "H.K, ilkokul arkadaşım ve 40 yıldır bu şahısla dostluğum vardır. Araç satışı nedeniyle H.K'ye ait kimlik fotokopisi ve noter sözleşmesi bende bulunuyordu. Hakkımda yakalama kararı çıkması nedeniyle yaklaşık 4-5 ay önce H.K'nin bilgisi dışında, kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi yaptırdım." ifadelerini kullandı.

Yaptığı araştırmanın ardından internette tanıştığı ve gerçek adını bilmediği kişiye H.K'nin bilgilerini yolladığını savunan Sivrikaya, bu kişinin kendisine bir hafta sonra buluşma adresi verdiğini kaydetti.

Bu kişiyle Basmane Garı önünde buluştuğunu vurgulayan Sivrikaya, şunları anlattı:
"İnternetten tanıştığım kişi, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi için 2 bin 500 lira istedi. Bir hafta sonra Basmane Garı'na gittim. 50-55 yaşlarında kır saçlı, orta boylu bir kişiden H.K. adına düzenlenen ve üzerinde internetten gönderdiğim fotoğrafın bulunduğu kimlik ve sürücü belgesini alarak istediği parayı verdim. Bu kişiyle alışveriş esnasında hiç konuşmadık. Belgeleri aldıktan sonra yanından ayrıldım. Bir daha da görmedim. Kesinlikle aramızda herhangi bir telefon görüşmesi olmadı."

10 OCAK'TA YAKALANMIŞTI

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 10 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı.

İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının hissedarlarından biri olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü belirtilmişti.

Sivrikaya, çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ünlü çiğ köfte zincirinin sahibi sahte kimlikle yakalandı
Ünlü çiğ köfte zincirinin sahibi sahte kimlikle yakalandı
Ünlü çiğ köfteci Murat Sivrikaya, FETÖden adliyede
Ünlü çiğ köfteci Murat Sivrikaya, FETÖ'den adliyede
FETÖden gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı
FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

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