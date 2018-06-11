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    FETÖ'den kapatılan Yumurcak TV'de neler oldu? Şok rapor

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 06:00 | Son Güncelleme:

    FETÖ soruşturmasıyla kapatılan Yumurcak TV’de yayınlanan Kanada yapımı Kayu (Caillou) çizgi filminden milyonlar kazanmak için TRT’de yayınlanan Keloğlan’ın sabote edildiği ortaya çıktı. TRT’de ilk 100’e giren Keloğlan çizgi karakterine ait lisanslı ürünleri satmak için TRT ile sözleşme yapan FETÖ’cü şirket, Keloğlan’lı ürünlerin yerine Kayu’lu ürünleri piyasaya sürdü. FETÖ’cü irket, 2 yılda 3 milyon 648 bin dolar para kazandı, TRT ve Keloğan’ı çizen animasyon şirketini 112 milyon TL kayba uğrattı.

    YARGITAY’a taşınan olay, 2012 yılında TRT Çocuk’ta yayınlanan ‘Keloğlan ve Keloğlan Masalları’ karakteri ile FETÖ’nün kapatılan kanalı Yumurcak TV’de ekrana gelen ‘Kayu’ çizgi karakteri arasında yaşandı. 4 yıl boyunca reytinglerde ilk 100’e giren Keloğlan çizgi karakterini TRT’ye, Anameks adlı animasyon şirketi yapıyordu. Reytingleri düşük ancak lisanslı ürünlerinin satışı çok iyi olan Yumurcak TV’deki ‘Kayu’ çizgi kahramanı ise Kaynak Holding’e ait Çağlayan Basım Yayın Dağıtım A.Ş.’deydi. Şirket, Kayu’nun lisanslı ürünlerinin satışından 2 yılda 3 milyon 648 bin dolar kazandı ve TRT ile Keloğan’ı çizen animasyon şirketi 112 milyon TL zarara uğradı.

    KELOĞLAN’I UNUTTURMAK İSTEDİLER

    Söz konusu şirket Kayu’dan milyon dolarlar kazanıyordu ancak Kayu reytinglerde beklentilerin altındaydı. Kayu’yu reytinglerde Keloğlan gibi ilk 100’e sokamayan Çağlayan Basım Yayın, TRT’ye para kazandıran Keloğlan’ın da lisanslı ürünlerini satmak istedi. Asıl amaç ise iddiaya göre reytinglerde sürekli ilk 100’e giren Keloğlan ürünlerini piyasadan silmek ve unutturmaktı.

    Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, şirket kendi çizgi kahramanı Kayu’yu ön plana çıkarmak için TRT’ye iş yapan Animeks ve TRT ile 5 yıllık sözleşme yaptı. Böylece Çağlayan Basım Yayın, kitap, dergi, takvim, ajanda, defter, ofis ve okul malzemeleri gibi Keloğlan’lı 141 ayrı ürün yapma tekelini ele geçirdi. Ancak Keloğlan ürünlerini piyasaya sürmek yerine depoda stokladı. Bunun yerine de piyasaya kendi Kayu ürünlerini pazarladı.

    TRT’Yİ MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATTI

    TRT ile Keloğlan’ı yapan şirket Anameks’in baskısı üzerine Çağlayan Basım Yayın 10 farklı üründen sadece 500 adet üretti. Zarara uğrayan TRT ile dışarıdan hizmet aldığı yapım şirketi Anameks, Çağlayan Basım Yayın’la yaptıkları lisans sözleşmesini feshetti. Çağlayan Basım Yayın, TRT ile Anameks’e ‘sözleşmeden haksız olarak cayma’ nedeniyle dava açtı.

    1. Fikri Sınai Haklar Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlandı ve TRT ile Anameks şirketinin sözleşme feshini yerinde buldu. Kararda FETÖ’cü şirketin Keloğlan’lı ürünleri üretmeyip, pazarlamayarak sözleşmeyi ihlal ettiği belirtildi. Bilirkişi raporunda ise söz konusu ürünlere ilginin azalması için planlı bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi. TRT şimdi uğradığı milyonlarca doların tazmini için yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.

    Etiketler: Caillou , HABER , haberler , çizgi film , son dakika
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