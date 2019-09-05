FETÖ’den ihrâç edilen hakime ret
Danıştay 5. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ihraç edilen ve dava açan yargı mensuplarına kötü haber geldi.
Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden ihraç edilen ve 7.5 yıl hapis cezası alan, ByLock kullanıcısı, YARSAV üyesi hakimin ihracının iptali ve yoksun kaldığı maddi-manevi özlük haklarının iadesi için açtığı davayı reddetti.
FETÖ’cü hakimlerin mesleğe dönmek ve özlük haklarının iadesi için açtıkları davalar yönünden ilk ret kararı olan Danıştay kararı, aleyhte örnek niteliği taşıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, anayasa ve yasanın yanısıra etik ilkelere de dayanılan kararla Danıştay, örgütsel amaçla kullanılan ByLock’u ve KHK ile ihraç öncesi FETÖ üyeliğini kanıtlayan olay ve olguları meslekten ihraç için de delil saydı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle