FETÖ'den ihraç edilen doktora kaçak tıp merkezi baskını

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'den ihraç edilen doktora kaçak tıp merkezi baskını
GeriGündem FETÖ'den ihraç edilen doktora kaçak tıp merkezi baskını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
02.10.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

FETÖ'den ihraç edilen doktora kaçak tıp merkezi baskını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'den ihraç edilen doktora kaçak tıp merkezi baskını

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın giriş katında kaçak tıp merkezi açan ve Suriyelilere olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verdiği tespit edilen FETÖ'den ihraç edilen doktor A.D. gözaltına alındı. Aramalarda, 527 tıbbi malzeme, 148 tıbbi ilaç, 10 tıbbi cihaz, 5 serum ve 27 doküman ele geçirildi.

7
  • FETÖden ihraç edilen doktora kaçak tıp merkezi baskını
  • FETÖden ihraç edilen doktora kaçak tıp merkezi baskını
  • FETÖden ihraç edilen doktora kaçak tıp merkezi baskını
  • FETÖden ihraç edilen doktora kaçak tıp merkezi baskını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Emtia Büro Amirliği ile Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız muayenehane işletildiği bilgisi üzerine, Bostancık Caddesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

Bir apartmanın hijyen ve fiziki koşulları taşımayan giriş ve bodrum katlarını muayenehaneye dönüştürerek, bölgede yaşayan Suriyelilere hizmet veren FETÖ'den ihraç edilen doktor A.D. ve 2 yabancı uyruklu doktor ile bir sekreter gözaltına alındı.

Baskın öncesinde binaya çok sayıda Suriyelinin tedavi amacıyla girdiği, Acil Tıp Merkezi adı altında hizmet veren muayenehanenin kadın doğum, dahiliye ve çocuk servisinin de olduğu belirlendi.

İş yerinde yapılan arama sonucu, 527 tıbbi malzeme, 148 tıbbi ilaç, 10 tıbbi cihaz, 5 serum ve 27 dokümana el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (02.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TEOG şampiyonunun sır intiharı! 'Gelme yetişemezsin' dedi, telefonu kapattı
Deprem oluyor zannettiler! Kamyon binaya çarptı, faciadan kıl payı dönüldü
Son yılların en büyük operasyonu! 1 ton 800 kilo ele geçirildi
Her satırı iğrenç! Her şeye rağmen şikayetçi olmadı