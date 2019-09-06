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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.09.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

FETÖ'den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

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FETÖ'den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 TÜBİTAK çalışanından 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 3 Eylül Salı günü Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E., G.K., Ö.Ö. ve C.A. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.Ö. ve C.A., önceki günlerde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E. ve G.K. isimli 7 şüpheli ise bu sabah Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E. ve G.K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Olayla ilgili firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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