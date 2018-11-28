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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

FETÖ'den gözaltına alınan 58 havacı için flaş gelişme

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FETÖ'den gözaltına alınan 58 havacı için flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında sivil imamların da bulunduğu 58 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 117 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. 

Cumhuriyet savcıları Abdullah Çıtlak ve Üzeyir Karakülah tarafından sorgulanan şüphelilerden 29'u, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. 

Şüphelilerin, örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdiği, "mahrem imamları" da teşhis ettiği öğrenilen 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklandı. 
Mahkeme, şüphelilerden 30'unu ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşmada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına dahil oldukları ve örgütün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edilen 96 astsubay ve 4 teğmen ile 88 mahrem imam hakkında 16 Kasım 2018'de gözaltı kararı verilmişti. 

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 188 şüpheliden 117'sini yakalarken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

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