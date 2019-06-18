FETÖ’den beraat etti
Şırnak'ta terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan kardeşi Ali Alkan’ın cenaze töreninde söyledikleriyle gündeme gelen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 672 sayılı KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Alkan ile avukatları katıldı.
MÜSVETTE OLARAK GETİRİYORDUM
Sanık Alkan’ın eşi Çiğdem Sarıkamış Alkan, önceki duruşmada ifade veren gizli tanık Abdullah’ın, “Sanığın evinde Zaman gazetesi gördüm” yönündeki ifadesi nedeniyle tanık olarak dinlendi. Tanık Alkan, “Bizim bu gazeteyle işimiz olmaz. Zaman zaman annemlerin posta kutusuna bırakılan gazeteleri ya da işyerindeki gazeteleri müsvedde olarak eve getiriyordum. Bu gazeteler arasında bulunmuş olabilir” dedi. Savcı, İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda FETÖ/PDY üyeleriyle irtibatlı olduğunu belirterek Alkan’a 15 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK’daki kripto FETÖ’cü yapılanmasına yönelik yürütülen ankesör soruşturmasında Alkan’ın kaydına rastlanılmadığı ve ByLock kullanıcısı olmadığı yönünde mahkemeye gelen bilgi dolayısıyla savcının talebini reddetti. Mahkeme, sanıkla ilgili FETÖ/PDY üyesi olduğuna yönelik gizli tanık ifadeleri dışında bir delilin bulunmadığı, gizli tanığın beyanlarının da görgü ve bilgiye dayanmayan kanaat içeren ifadeler olduğu gerekçesiyle Alkan’ın beraatına hükmetti.
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