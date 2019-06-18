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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FETÖ’den beraat etti

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FETÖ’den beraat etti

Şırnak'ta terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan kardeşi Ali Alkan’ın cenaze töreninde söyledikleriyle gündeme gelen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 672 sayılı KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Alkan ile avukatları katıldı.

MÜSVETTE OLARAK GETİRİYORDUM

Sanık Alkan’ın eşi Çiğdem Sarıkamış Alkan, önceki duruşmada ifade veren gizli tanık Abdullah’ın, “Sanığın evinde Zaman gazetesi gördüm” yönündeki ifadesi nedeniyle tanık olarak dinlendi. Tanık Alkan, “Bizim bu gazeteyle işimiz olmaz. Zaman zaman annemlerin posta kutusuna bırakılan gazeteleri ya da işyerindeki gazeteleri müsvedde olarak eve getiriyordum. Bu gazeteler arasında bulunmuş olabilir” dedi. Savcı, İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda FETÖ/PDY üyeleriyle irtibatlı olduğunu belirterek Alkan’a 15 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK’daki kripto FETÖ’cü yapılanmasına yönelik yürütülen ankesör soruşturmasında Alkan’ın kaydına rastlanılmadığı ve ByLock kullanıcısı olmadığı yönünde mahkemeye gelen bilgi dolayısıyla savcının talebini reddetti. Mahkeme, sanıkla ilgili FETÖ/PDY üyesi olduğuna yönelik gizli tanık ifadeleri dışında bir delilin bulunmadığı, gizli tanığın beyanlarının da görgü ve bilgiye dayanmayan kanaat içeren ifadeler olduğu gerekçesiyle Alkan’ın beraatına hükmetti. 

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