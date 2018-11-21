FETÖ’den arınma sürecini başarıyla tamamlayacağız
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçe sunuş konuşmasında adalet sistemine ilişkin çarpıcı rakamlar verirken, ticari uyuşmazlıklarda da zorunlu arabuluculuğun getirileceğini açıkladı. 2019 yılının yargı için arınma ve yeniden inşa süreci ve dönüm noktası olacağını vurgulayan Gül, “FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir” dedi.
Gül, özetle şunları söyledi:
260 BİN 144 KİŞİ VAR
“15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 220’si karara bağlandı. 16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 385 ceza infaz kurumumuzda toplam 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434’ü hükümlü, 57 bin 710’u ise tutukludur. 2018 yılı kasım ayı itibarıyla adli yargı mercilerince 3 milyon 710 bin 31 denetimli serbestlik kararı verilmiştir.”
BRUNSON KAVGASI
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, “Hakimler bakanlıktan telefon gelsin de karar verelim diye bekliyor. Brunson kararında da hakim saraydan gelecek telefonu bekledi” sözlerine sert tepki gösteren Gül, “Bu ağır bir iftiradır, Türk hakimleri bağımsız şekilde karar alır, hiçbir yerden talimat almaz” dedi. Paylan’ın, Brunson kararından önce ABD Başkanı Trump’ın attığı tweeti hatırlatması üzerine ise Gül, “Sana mı sordu? Türk yargısı hiçbir baskıya boyun eğmedi. Yanlış yapan, eksik yapan hakim, savcı varsa kanun yolları vardır” diye konuştu.
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