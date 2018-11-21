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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
21.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

FETÖ’den arınma sürecini başarıyla tamamlayacağız

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FETÖ’den arınma sürecini başarıyla tamamlayacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçe sunuş konuşmasında adalet sistemine ilişkin çarpıcı rakamlar verirken, ticari uyuşmazlıklarda da zorunlu arabuluculuğun getirileceğini açıkladı. 2019 yılının yargı için arınma ve yeniden inşa süreci ve dönüm noktası olacağını vurgulayan Gül, “FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir” dedi.

Gül, özetle şunları söyledi:

260 BİN 144 KİŞİ VAR

“15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 220’si karara bağlandı. 16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 385 ceza infaz kurumumuzda toplam 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434’ü hükümlü, 57 bin 710’u ise tutukludur. 2018 yılı kasım ayı itibarıyla adli yargı mercilerince 3 milyon 710 bin 31 denetimli serbestlik kararı verilmiştir.”

BRUNSON KAVGASI

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, “Hakimler bakanlıktan telefon gelsin de karar verelim diye bekliyor. Brunson kararında da hakim saraydan gelecek telefonu bekledi” sözlerine sert tepki gösteren Gül, “Bu ağır bir iftiradır, Türk hakimleri bağımsız şekilde karar alır, hiçbir yerden talimat almaz” dedi. Paylan’ın, Brunson kararından önce ABD Başkanı Trump’ın attığı tweeti hatırlatması üzerine ise Gül, “Sana mı sordu? Türk yargısı hiçbir baskıya boyun eğmedi. Yanlış yapan, eksik yapan hakim, savcı varsa kanun yolları vardır” diye konuştu.

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