FETÖ'den aranıyordu! Ankara’da yakalandı…

ANKARA’da Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun süredir aranan eski Erzurum Emyinet Müdürü Halit Turgut Yıldız’ı, Çankaya’da saklandığı FETÖ’nün “Gaybubet” evinde yakalandı. İnterpol Dışilişkiler Daire Başkan Yardımcısı ve Pasaport Daire Başkanı olarak da bir dönem görev yapan Yıldız’ın, örgütün kriptolu haberleşme ağı “ByLock” kullanıcısı da olduğu belirlendi.

GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

Terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile rütbeleri sökülen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski emniyet müdürü Yıldız, kayıplara karışmıştı. Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Yıldız’ın Ankara’da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından Organize polisi, Yıldız’ın Çankaya İlçesi’nde lüks bir sitede FETÖ’nün “gaybubet” evinde saklandığını belirledi. Eve yapılan baskında Yıldız gözaltına alındı.

SAKAL BIRAKMIŞ

Erzurum Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yıldız’ın tanınmamak için sakal bıraktığı görüldü. Yıldız’ın yurtdışına kaçmak için hazırlık yaptığı da öne sürülüyor.