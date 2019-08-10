FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı
Elazığ'da FETÖ'den aranan A.D. (44), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri karakol önünde oluşturduğu kontrol noktasında şüphe üzerine A.D.'yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde A.D.'nin 5 yıl kesinlemiş hapis cezası cezası ile Elazığ'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklandı.
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