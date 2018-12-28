FETÖ'den aranan iş adamı Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Kocaeli'de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş adamı, Atatürk Havalimanında yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan firari iş adamı Mehmet Ali S. Atatürk Havalimanında yakalandı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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