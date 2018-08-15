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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2018 - 01:27, Son Güncelleme:

FETÖ'den aranan emniyet müdürü dövizcide yakalandı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
FETÖ'den aranan emniyet müdürü dövizcide yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) aranan eski birinci sınıf Emniyet müdürü Atilla Eser, Ankara’da bir alışveriş merkezindeki (AVM) döviz bürosunda işlem yaparken yakalandı. Tanınmamak için top sakal bırakıp sahte kimlikle gezen Eser’in ByLock kullancısı olduğu ileri sürüldü.

ANKARA Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olmaktan aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Atilla Eser’in kentte olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

SAHTE KİMLİK GÖSTERDİ
Ekipler, Keçiören’de bir alışveriş merkezinde olduğu belirlenen Eser’i gözaltına almak istedi. Tanınmamak için top sakal bırakan ve gözlük takan Atilla Eser, kendisini gözaltına almak isteyen ekibe sahte kimlik göstererek aradıkları kişinin kendisinin olmadığını söyledi. Ancak yapılan incelemede kimliğin sahte olduğu tespit edilince Eser gözaltına alındı.

Eser’in alışveriş merkezinde gözaltına alındığı sırada döviz bürosunda işlem yaptığı, bunun için saklandığı evden çıktığı anlaşıldı. Örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock’u aktif kullandığı belirlenen Eser’in, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Yenimahalle’deki sanayi sitesi bölgesinde bulunan lüks bir siteye taşındığı, eşiyle birlikte burada saklandığı öğrenildi.

HABERLEŞME ŞİFRESİ
Eser’in otomobilinde yapılan aramada ise örgütün gizli haberleşme programına giriş için kullandığı el yazısıyla yazılmış 11 maddelik doküman ele geçirildi. Eser’in yanı sıra ByLock kullanan eşi Ayşe Eser de gözaltına alındı. Eser’in son olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görev yaptığı, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği bildirildi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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