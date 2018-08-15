FETÖ'den aranan emniyet müdürü dövizcide yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) aranan eski birinci sınıf Emniyet müdürü Atilla Eser, Ankara’da bir alışveriş merkezindeki (AVM) döviz bürosunda işlem yaparken yakalandı. Tanınmamak için top sakal bırakıp sahte kimlikle gezen Eser’in ByLock kullancısı olduğu ileri sürüldü.
ANKARA Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olmaktan aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Atilla Eser’in kentte olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
SAHTE KİMLİK GÖSTERDİ
Ekipler, Keçiören’de bir alışveriş merkezinde olduğu belirlenen Eser’i gözaltına almak istedi. Tanınmamak için top sakal bırakan ve gözlük takan Atilla Eser, kendisini gözaltına almak isteyen ekibe sahte kimlik göstererek aradıkları kişinin kendisinin olmadığını söyledi. Ancak yapılan incelemede kimliğin sahte olduğu tespit edilince Eser gözaltına alındı.
Eser’in alışveriş merkezinde gözaltına alındığı sırada döviz bürosunda işlem yaptığı, bunun için saklandığı evden çıktığı anlaşıldı. Örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock’u aktif kullandığı belirlenen Eser’in, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Yenimahalle’deki sanayi sitesi bölgesinde bulunan lüks bir siteye taşındığı, eşiyle birlikte burada saklandığı öğrenildi.
HABERLEŞME ŞİFRESİ
Eser’in otomobilinde yapılan aramada ise örgütün gizli haberleşme programına giriş için kullandığı el yazısıyla yazılmış 11 maddelik doküman ele geçirildi. Eser’in yanı sıra ByLock kullanan eşi Ayşe Eser de gözaltına alındı. Eser’in son olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görev yaptığı, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği bildirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle