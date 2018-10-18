FETÖ’den 32 bin PKK’dan 10 bin kişi cezaevinde

Bakan Gül, “Türkiye terörle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir” diyerek, şu bilgileri aktardı: “Milletimiz emin olsun, tüm kurumlarımız, yargı camiamız da bu konudaki mücadelesini kesintisiz bir şekilde, kararlı olarak sürdürmeye devam etmektedir. FETÖ’den 32 bin, PKK’dan da 10 bin tutuklu - hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır. DEAŞ’la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü var” dedi. Bakan Gül, özetle şunları söyledi:

“(Brunson davası) Birinci olarak hatırlatmamız gereken husus, bu kişinin beraat etmediğidir. Bir mahkûmiyet kararı çıktı. Elbette mahkûmiyet hükmüyle birlikte adli kontrolün kaldırılmasına ilişkin hüküm de karar da bir bütün. Her ikisini veren de mahkemedir. Yargı kararına nasıl saygı duyuyorsak, öbür tedbire de saygı duyacağız. Bir bütündür. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı, kararını hiçbir yerden baskı ve talimattan etkilenerek vermiş değildir. Mahkemeler dosyadaki delile göre bakarlar ve karar verirler.

(CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri) Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, CHP’ye Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediği için dava açmıştı. Atatürk’ün vasiyeti her iki kuruma bu hisselerin geçmesi, ayakta kalmaları, güçlenmelerine yönelik vasiyettir. Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir.

(Af teklifi) Hem akademisyenlerle hem yargı mensuplarıyla bu konunun tüm paydaşlarıyla çalışmamız sürdürülüyor. Tüm çalışmalarda hassasiyet, toplumun hassasiyetiyle aynıdır. Verilen teklif de bu amaca matuf şekilde değerlendirmek üzere o şekilde yapılmıştır.

(Yerel seçimler) Tayyip Erdoğan, Doğu, Güneydoğu için çok büyük bir mana ifade etmektedir, AK Parti büyük bir anlam ifade etmektedir. O bölgede de tüm Türkiye’de de AK Parti bir Türkiye partisidir, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum.”