FETÖ’den 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), yönelik yapılan operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ terör örgütünün Türk silahlı Kuvvetleri kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Tekirdağ merkezli Ankara, Kırıkkale, Sakarya, Mardin, Balıkesir ve Erzincan'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i de serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari durumda bulunan iki şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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