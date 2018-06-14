Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>FETÖ'den 20 şüpheli tutuklandı

    FETÖ'den 20 şüpheli tutuklandı

    AA
    14.06.2018 - 13:31 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerle bu kişilerden sorumlu sözde imamların da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 38 şüpheliden yakalanan 31'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
    Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça, örgüt mensubu askerlerden sorumlu 7 sözde imam ile aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı şüpheli 7 sözde imam ile aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 şüphelinin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

    Şüphelilerden 4'ünün de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu gerekçesiyle emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan 7 kişi ise firari olarak aranıyor.

    Bu arada, yine hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bir hava astsubayın, İstanbul'da görev yaptığı askeri birlikte, "askeri nitelikli bilgileri çalarak örgüt içinde üst sivil sorumlu olan ve daha önceki soruşturmalarda terör örgütü yöneticisi olmaktan tutuklanan E.A'ya casusluk amacıyla verdiğinin" tespit edilmesi üzerine, hakkında ayrıca "askeri casusluk" suçundan başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

    Soruşturmanın geçmişi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerden alınan ifadelerle, örgüt içinde kontörlü hat/ankesörlü telefonla iletişim kuran, aralarında muvazzaf askerler ve terör örgütü yöneticisi siviller tespit edilmesi üzerine harekete geçmişti.

    Savcılık, aralarında muvazzaf askerler ile bu kişilerden sorumlu sözde imamların da bulunduğu 38 şüpheli hakkında 1 Haziran'da gözaltı kararı çıkarmış, savcılığın talimatının ardından İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Etiketler: tutuklama , muvazzaf asker , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri