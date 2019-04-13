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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN
13.04.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

FETÖ'cünün kaçma görüntüsü kayınpederinin üzerindeki telefondan çıktı

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FETÖ'cünün kaçma görüntüsü kayınpederinin üzerindeki telefondan çıktı

Edirne'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan damadının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmasına yardımcı olan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin Yunanistan'a kaçan damadına yardım ettiği ise üzerindeki cep telefonu görüntüsünden tespit edildi.

Edirne'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan damadının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmasına yardımcı olan kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sınır hattında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri Fikret E'yi yakaladı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde bulunan Mustafa Vahit K'ye ait olduğu belirlenen cep telefonunu incelendi. Telefonda yer alan görüntüde, Fikret E'nin, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi damadı Mustafa Vahit K'ye yurt dışına kaçması için yardım ettiği ortaya çıktı. 

Yunanistan'a kaçtığı tespit edilen Mustafa Vahit K'nin, kayınpederiyle çektiği görüntüde yer alan konuşması şöyle:

"Saat 04.30. Fikret babayla gidiyoruz. Üzerimde can yeleği var, normal ceket görünümlü can yeleği. Bugün Türkiye'den kaçış günümüz. Bugün tarihe bir not düşme adına görüntü çekmeye karar verdim. Sonuç olarak konuşurken heyecanım belli oluyor. Dereye atlayacağız, jandarma yakalamadan geçmeye çalışacağız. Ne söylemek istersin baba?"

Görüntü kaydında,  Fikret E'nin de "Eğer bir şey olursa bu görüntüleri çözemezler değil mi?" diye karşılık verdiği, damadının da "Çözemezler." dediği yer alıyor.

Jandarmadaki işleminin ardından adliyeye sevk edilen Fikret E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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