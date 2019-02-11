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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.02.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

FETÖ'cünün akıl oyununu rapor bozdu! 6 yıl 3 ay hapis cezası

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FETÖ'cünün akıl oyununu rapor bozdu! 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve telefonunda tespit edilen ByLock'u akli dengesinin yerinde olmaması iddiasıyla hatırlamadığını öne süren sanık, akıl sağlığıyla ilgili sorunu olmadığına dair rapor sonrası 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık F.K, duruşmalar sırasında sürekli olarak inkarda bulundu. 

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti. FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock programını kullanmadığını ileri süren F.K, "Ben FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Akıl sağlığım yerinde değildir. Beraatımı istiyorum.” ifadelerini kullandı. 
Mahkeme heyeti de sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası üzerine Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor aldırılmasına karar verdi. 

Hastane doktorları tarafından sanık hakkında hazırlanıp mahkemeye sunulan raporda, “Suç tarihinde ve halen, davranışlarını yönlendirme yeteneğini kısmen veya ileri derecede etkileyecek akıl hastalığı yoktur. Cezai ehliyeti tamdır. “ görüşüne yer verildi. 

Mahkeme dosyasına eklenen raporda ayrıca, sanık F.K'nin ilgili kanunda öngörülen “Kişinin algılama ve irade yeteneklerinden birinin bulunmaması halinde ceza ehliyetinin bulunmadığı kabul edilir. Ceza ehliyeti olmayanlar işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılmazlar. Ancak haklarında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir.” hükmünden yararlanamayacağı da bildirildi. 

KARAR DURUŞMASINDA DA İNKARA DEVAM ETTİ 

Mahkeme heyeti de karar duruşmasında sanık F.K'nin hastane raporu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen ByLock tespit değerlendirme tutanağını tekrar okuyarak, örgütün gizli haberleşme programına 28 kere giriş yaptığı yönündeki tespitleri hatırlattı. 

Sanık ise ByLock kullanmadığı iddiasını yineleyerek, beraatına karar verilmesini talep etti. 

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'a giriş yaptığının tespit edildiği dikkate alınarak üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu. 

Mahkeme heyeti de sanık F.K'yi “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. 

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