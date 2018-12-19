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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN
19.12.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Şoke eden fiyat listesi ortaya çıktı! 'Geçiş ücreti yetişkin başı...'

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Şoke eden fiyat listesi ortaya çıktı! 'Geçiş ücreti yetişkin başı...'

FETÖ'nün gizli haberleşme programlarından "Signal" aracılığıyla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan örgüt üyelerine kaçış için fiyat tarifesi ve çeşitli talimatlar gönderildiği belirlendi. Signal'den gönderilen mesajdaki "Geçiş ücreti; yetişkin başı bin 750 ile 2 bin 250 avro arasında, 0-4 yaş arası ücretsiz, bunlar şu anki fiyatlar. Yunanistan'da kalış maliyeti 4 kişilik bir aile için bin 500 avro, Yunanistan'dan kalkış maliyeti de ihtiyaç duyulan evrak ve hedef ülkeye ulaşmak için değişkendir" ifadeleri dikkat çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), kullandığı gizli haberleşme programlarından "Signal" aracılığıyla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan mensuplarına kaçış için fiyat tarifesi ve çeşitli talimatlar gönderdiği ortaya çıktı.

FETÖ'ye yönelik Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ üyelerinin sözde üst düzey yöneticilerle "Signal" aracılığıyla haberleştiği tespit edildi.     

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçecek mensuplarına örgütün gizli haberleşme programlarından "Signal" aracılığıyla gönderilen fiyat tarifesi, çeşitli talimatlar ve Meriç Nehri'nden geçmek için alınan önlemlerin yer aldığı yazışmalara ulaşıldı.     

"Signal" programından gönderilen mesajlar şöyle:     

- "Mali hazırlık kapsamında asgari hazırlık yapıldı? Geçiş ücreti yetişkin başı bin 750 ile 2 bin 250 avro arasında, 0-4 yaş arası ücretsiz bunlar şu an ki fiyatlar. Teyit yapılmalı."     

- "Yunanistan'da kalış maliyeti 4 kişilik bir aile için bin 500 avro, Yunanistan'dan kalkış maliyeti de ihtiyaç duyulan evrak ve hedef ülkeye ulaşmak için değişkendir."     

- "Kaçış ücreti hariç yanınızda 10, 20, 50 avro bozukluk var mı? Ayrıca yanınızda 300-500 lira var mı?"     

- "Kaldığınız yerde ve buluşma yerine giderken fiziki takip altında olup olmadığınıza dikkat edin. Eğer bundan şüpheleniyorsanız bunu anlamanın basit yolu kaldığınız yerden çıkınca mezarlık veya park gibi açık bir alana giderek bir süre etrafınızı kontrol etmek."     

- "Can yeleğini hediyelik eşya çantasına koyun" talimatı     

Yunanistan'a kaçarken düzensiz göçmenlerle hareket eden FETÖ üyelerinin alacakları önlemlere ilişkin talimat niteliğindeki yazışmalar ise şöyle:     

- "Ahaliyle özellikle de kaçaklarla siyasi söylemlere girmeyin."     

- "Kaçakların yanında telefonunuzu deşifre etmeyin, ıslanmaz kılıflar taşıyın."     

- "Hepinizde temiz hat var ama yinede telefon görüşmesi yaparken dikkatli olun. Ne kadar az detay konuşursanız o kadar iyidir. Sadece lüzumlu şeyleri görüşün."     

- "Özellikle sistem yüklü telefonlarınızı muhafaza edin, başkalarının eline geçme ihtimalini düşünerek bilgileri (numaralar, isimler, notlar) gerekmedikçe kaydetmeyin. Kaydetmek gerekirse başkalarının anlamayacağı şekilde kodlayın ve saklayın."     

- "Yüzme bilsin bilmesin herkes can yeleği takmalı. Bazen kaçakçılar yeleği ayarlar, almadan bizimle istişare edin. Aşırı kilolu, hamile, sakat olanlar mutlaka belirtsin. Can yeleği alırken kilonuza göre köprülü can yelekleri genelde daha iyidir. Ancak yer tutması ve dikkat çekmesi nedeniyle şişme can yeleği daha pratiktir."     

- "Yelek almaya gittiğiniz zaman kılık, kıyafet ve hareketlerinize dikkat edin dikkat edin emare vermeyin bazı satıcılar şüphelenebilir. Decathlon gibi veya imkanı olanlar için internetten satın almak daha uygundur. Yeleği taşırken dikkat çekmemek için hediyelik eşya çantasına koyun. Bota binmeden önce herkes can yeleğini mutlaka giymeli. Tüm bağlantılarını tam yapmalıdır."     

 

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